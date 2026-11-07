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Sábado, 07 de noviembre de 2026
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"Estamos regresando a la Luna, esta vez para quedarnos": la advertencia de la Nasa tras inauguración de exposición aeroespacial 'Max Power'

noviembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Muestra aérea de la Nasa (Foto_ Nasa)
Muestra aérea de la Nasa (Foto_ Nasa)
El evento se cumple en las instalaciones de la NASA en Florida, en el marco de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) lanzo una curiosa advertencia luego de la inauguración de la exposición aeroespacial Max Power que tuvo lugar el viernes y en la que participó el presidente Donald Trump.

“Ambición americana. Poder máximo. No alcanzamos las estrellas para dejar de presionar por ir más lejos. Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos regresando a la Luna. Esta vez, para quedarnos”, indicó la Nasa.

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Trump, durante la inauguración del evento, se refirió a los resultados electorales del pasado martes en las elecciones de medio término.

"Por cierto, yo no estaba en la boleta. (...) Porque si hubiéramos estado en la boleta, habríamos ganado", afirmó ante los asistentes, en una de sus primeras apariciones públicas tras los comicios.

Trump anunció, además, que una antigua pista de aterrizaje de transbordadores espaciales se convertirá en un recinto para exhibiciones aeronáuticas y tecnológicas.

El mandatario afirmó que Florida albergará "el mayor espectáculo aéreo del mundo", en dos años, por encima de las exposiciones que tienen lugar en ciudades como París, Reino Unido y Dubái.

El evento se cumple en las instalaciones de la NASA en Florida, en el marco de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

En Florida se encuentra el complejo es la principal que sirve de lanzamiento de vehículos espaciales tripulados de la NASA, y hasta el domingo acogerá exhibiciones aéreas.

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La exposición será escenario además de las UP Summit, un encuentro en el que se expondrán vehículos voladores y drones de última tecnología.

También, reunirá a inversores privados y líderes empresariales del sector aeroespacial. Estados Unidos conmemora este año el 250 aniversario de su independencia del imperio británico.

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