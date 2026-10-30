Primeras imágenes de la llegada del fuerte despliegue militar de Estados Unidos a Colombia

Fueron reveladas las primeras imágenes del arribo del fuerte despliegue militar de Estados Unidos a Colombia, entre los que se encuentran aviones de transporte, equipos logísticos, helicópteros Black Hawk y más de 300 militares. Cada uno de estos equipos serán utilizados durante uno de los entrenamientos militares conjuntos más importantes programados este año en territorio nacional, conocido como Vanguardia Sur 2026, que se desarrollará entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre en Tolemaida y que busca intercambiar tácticas, técnicas y procedimientos frente a amenazas que actualmente representan desafíos para las fuerzas militares de Colombia.