Así fue la emotiva llegada de María Corina Machado a la sede de Vente Venezuela en El Bejucal tras su regreso al país

La líder de las fuerzas democráticas de Venezuela, María Corina Machado, regresó este martes a El Bejucal, sede de su movimiento político, Vente Venezuela.

En un posteo realizado por la agrupación política se observó el momento exacto en el que la ganadora del Premio Nobel de la Paz ingresa a la sede de Vente Venezuela, reabierta el pasado 28 de marzo y luego de permanecer por más de un año cerrada por decisión del régimen de Nicolás Maduro.

"¡De vuelta a casa! Luego de más de 2 años, María Corina vuelve a El Bejucal. Nuestra casa nacional El Bejucal se viste de esperanza. Llega a su sede abrazada por sus coordinadores estadales y por todo un equipo que nunca dejó de trabajar, organizar y luchar en cada rincón de Venezuela", indicó el partido Vente Venezuela.

La líder de la esperanza venezolana fue recibida por varios de sus colaboradores en la agrupación política, quienes la abrazaron por su regreso tras permanecer por más de 10 meses exiliada por fuera del país.

"Llegó, llegó, llegó", cantaron los presentes mientras María Corina Machado ingresaba a la sede política.

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Además, cada uno de los presentes le entregó una rosa en reconocimiento a su lucha por los venezolanos.

Se tiene previsto que la ganadora del Nobel de la Paz brinde sus primeras declaraciones a los medios este jueves 29 de octubre, en las que se espera que brinde detalles de su regreso al país el pasado domingo.

La líder democrática arribó al país y fue acompañada desde Barquisimeto hasta Caracas en una multitudinaria caravana.