“Nos cogió un poco desprevenidos”: Médica sobre la tragedia que se vive en España y su trabajo de ayuda a los damnificados

En medio de la desesperación y el drama de millones de españoles, hay un lado que llena el corazón y el alma y es la solidaridad hacia los afectados de esta tragedia.

Son multitudes las que se han sumado a las labores de limpieza y las que han realizado donaciones para los damnificados.

Ximena Patricia Cadena es una médica familiar colombiana al servicio del hospital de Utiel en la comunidad valenciana y habló con La Tarde de NTN24 acerca de la labor que están llevando a cabo para ayudar a los perjudicados y aseguró que no ha habido mucha ayuda por parte de las autoridades.

“Nos cogió un poco desprevenidos, en un comienzo se veía que llovería muy fuerte así que acudimos a nuestro centro de salud, hacia el mediodía ya sabíamos que había llovido bastante, pero no recibimos la alerta de las inundaciones, cuando vimos por la ventana del centro de salud, ya sabíamos lo que se nos venía. Quedamos desconcertados, no podíamos salir y por internet nos enteramos de lo que estaba sucediendo. Infortunadamente no hubo un mando por parte de las autoridades ante la situación”, aseguró la invitada.

“Las labores de recuperación empezaron el mismo día que comenzó la tragedia, el tema estuvo fue en el acceso, porque la mayoría de unidades de emergencia no pudieron llegar a los sitios más inundados, nos hizo falta apoyo marítimo para ayudar. La gente solidariamente se ha volcado a apoyar, las tareas de recuperación van bastante bien”, sentenció la médica familiar.