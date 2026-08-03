NTN24
Lunes, 03 de agosto de 2026
Lunes, 03 de agosto de 2026
Vozinha

El portero mundialista Vozinha tuvo multitudinario recibimiento a su llegada a Santiago para firmar con Colo-Colo: "Es de Chile"

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Llegada de Vozinha a Santiago de Chile - Foto: EFE
Llegada de Vozinha a Santiago de Chile - Foto: EFE
El guardameta arribó a Santiago de Chile en medio de la incertidumbre por su fichaje que se había demorado por dos semanas.

Vozinha, arquero y figura del sorprendente Cabo Verde en el Mundial 2026, llegó este domingo a Santiago para firmar por Colo Colo, el club más ganador de Chile y uno de los más tradicionales de Sudamérica.

El guardameta, de 40 años, había retrasado su llegada esta semana debido a trámites migratorios y para atender asuntos personales, con autorización del club.

"Estoy muy feliz de estar aquí. Ahora voy a representar a Colo Colo, quiero agradecer el cariño y la paciencia de los hinchas", dijo en español Vozinha a la prensa.

o

Cientos de hinchas con camisetas de Colo Colo y gritos "Vozinha es de Chile" recibieron al jugador en el aeropuerto de Santiago.

El líder del torneo chileno informó que el futbolista tendrá exámenes médicos el lunes por la mañana, para ser presentado el martes oficialmente en el Estadio Monumental.

El jugador firmaría un acuerdo por seis meses, con la posibilidad de ampliarlo por un año, según el presidente de El Cacique, Aníbal Mosa.

Aunque el club anunció el fichaje en sus redes sociales, el jugador todavía no ha publicado esta semana nada en sus propias cuentas sobre su llegada al equipo chileno.

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, tuvo una extraordinaria presentación mundialista en fase de grupos contra campeones del mundo como España y Uruguay.

En dieciseisavos de final enfrentó a la Argentina de Messi, contra la que terminó eliminada por un agónico 3-2 en la prórroga.

Al guardameta le costó forjarse una vida en el fútbol profesional. Llegó a trabajar como recolector de basura antes de iniciar una carrera profesional en 2007 en Cabo Verde.

o

Originario de un país con poco más de medio millón de habitantes, Vozinha jugó la pasada temporada con el modesto GD Chaves de la segunda división de Portugal, una actividad que alternaba dando clases de voleibol playa.

Su rendimiento en la cita mundialista le valió una fama que sobrepasó fronteras, y su cuenta en Instagram saltó de 50.000 seguidores a más de 29 millones.

Temas relacionados:

Vozinha

Fútbol

Mundial 2026

Cabo Verde

Selección Argentina

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Expectativa e incertidumbre en Venezuela por diálogo entre el régimen y Asamblea de 2015: “Que el chavismo cumpla”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

René Bolio advierte que una invasión china a Taiwán sería el primer conflicto entre superpotencias de la historia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Daniel Ortega continúa desafiando las presiones internacionales; pretende reforma que afecta la democracia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

El rostro del hambre en Cuba: los ciudadanos venden hasta su ropa y zapatos para poder sobrevivir

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

EE. UU. aumenta presión contra Irán con potente avión militar P8 Poseidón para control aéreo y marítimo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. - EFE / Bandera de Taiwán - Canva
Donald Trump

René Bolio advierte que una invasión china a Taiwán sería el primer conflicto entre superpotencias de la historia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Al cierre de la administración Petro, nueve familias siguen esperando el regreso de sus seres queridos, secuestrados por grupos armados ilegales

Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez Foto EFE
Régimen de Venezuela

Andrés Velásquez critica llamada entre régimen y enviados de EE. UU. sobre diálogo en Venezuela

Escultura de la 'Dama de la Justicia' con una espada y una balanza en la fachada de un edificio - Foto de referencia: Pexels
Poder Judicial

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Cámara profesional / Bandera de México - Fotos: Pexels / X
Libertad de Prensa

Revive el debate sobre límites, regulación, transparencia y libertad de expresión en México

Más de Deportes

Ver más
Foto: Mundial 2026
Mundial 2026

Fuerte patada y penal para España: la jugada que marcó el primer tiempo de la semifinal ante Francia

Lionel Messi, jugador de la selección argentina - Foto: EFE
Lionel Messi

El exclusivo regalo de Lionel Messi a jugadores de la selección argentina tras el Mundial 2026

Selección Argentina - EFE
Selección Argentina

"No era el final que soñábamos": el emotivo mensaje de un referente de Argentina con el que se despediría de la selección

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto: Mundial 2026
Mundial 2026

Fuerte patada y penal para España: la jugada que marcó el primer tiempo de la semifinal ante Francia

Shakira, cantante colombiana - Foto: EFE
Shakira

Shakira protagoniza tierno momento con una pequeña fanática que la esperaba en una calle de Miami

_Zohran Mamdani alcalde de Nueva York-Foto: EFE
Estados Unidos

“No es bienvenido”: el alcalde de Nueva York reconoce que las autoridades locales no pueden capturar a Netanyahu y pide al gobierno federal su arresto

Nicolás Maduro y Cilia Flores - Foto EFE
Juicio contra Maduro

Esta fue la intrigante impresión que dieron Nicolás Maduro y Cilia Flores en persona: detalles de la audiencia

Marco Rubio - EFE
Marco Rubio

EE. UU. arremete contra la Corte Penal Internacional y la califica como una organización ilegítima: “incluso si no eres miembro, pueden perseguirte”

Lionel Messi, jugador de la selección argentina - Foto: EFE
Lionel Messi

El exclusivo regalo de Lionel Messi a jugadores de la selección argentina tras el Mundial 2026

Ataques de EEUU a régimen de Irán. (X de Comando Central)
Ejército

EE. UU. ejecutó uno de sus más duros ataques contra el régimen de Irán y publicó imágenes de objetivos impactados

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023