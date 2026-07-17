Fútbol y política: la relación que marcó el Mundial de 2026 en Norteamérica

Carlos Alberto Patiño, académico titular de la Universidad Nacional de Colombia, se refirió en NTN24 al Mundial de 2026 en Norteamérica, que estuvo marcado por la relación fútbol-política. Patiño, quien es autor del libro "Estados Unidos: 250 años de una república imperial", analizó el impacto político del torneo y señaló: "Este va a pasar como uno de los mundiales de mayor impacto o de mayor presencia de la política y la geopolítica mundial".