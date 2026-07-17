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Viernes, 17 de julio de 2026
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Fútbol y política: la relación que marcó el Mundial de 2026 en Norteamérica

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Carlos Alberto Patiño, académico titular de la Universidad Nacional de Colombia, se refirió en NTN24 al Mundial de 2026 en Norteamérica, que estuvo marcado por la relación fútbol-política. Patiño, quien es autor del libro "Estados Unidos: 250 años de una república imperial", analizó el impacto político del torneo y señaló: "Este va a pasar como uno de los mundiales de mayor impacto o de mayor presencia de la política y la geopolítica mundial".

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