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"Lo van a recordar como uno de los gobiernos más corruptos de la historia": Paloma Valencia sobre Gobierno de Colombia

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
En medio de un clima de tensión política, Paloma Valencia, excandidata presidencial y vocera política del Partido Centro Democrático, se refirió en NTN24 a la instalación del nuevo Congreso de la República de Colombia para el periodo 2026-2030. Respecto al legado del gobierno saliente del presidente Gustavo Petro, Valencia fue contundente y señaló: "Lo van a recordar como uno de los gobiernos más corruptos de la historia".

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