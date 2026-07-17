"Lo van a recordar como uno de los gobiernos más corruptos de la historia": Paloma Valencia sobre Gobierno de Colombia

En medio de un clima de tensión política, Paloma Valencia, excandidata presidencial y vocera política del Partido Centro Democrático, se refirió en NTN24 a la instalación del nuevo Congreso de la República de Colombia para el periodo 2026-2030. Respecto al legado del gobierno saliente del presidente Gustavo Petro, Valencia fue contundente y señaló: "Lo van a recordar como uno de los gobiernos más corruptos de la historia".