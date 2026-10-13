NTN24
Martes, 13 de octubre de 2026
Martes, 13 de octubre de 2026
Jubilados

"Nos estamos muriendo de hambre": jubilados y pensionados no logran llegar a Miraflores para solicitar salarios dignos por impedimento de funcionarios del régimen

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Funcionarios policiales del régimen venezolano / Trabajadores en Venezuela piden salarios dignos - Fotos: X / EFE
Funcionarios policiales del régimen venezolano / Trabajadores en Venezuela piden salarios dignos - Fotos: X / EFE
Los puntos de concentración y bloqueo en Caracas incluyeron sectores de la avenida Urdaneta, La Candelaria y los alrededores de la iglesia Nuestra Señora de Altagracia.

Este martes 13 de octubre, jubilados, pensionados, maestros y trabajadores del sector salud se movilizaron en Caracas para exigir al régimen en cabeza de Delcy Rodríguez mejoras salariales, pensiones suficientes y el pago justo de los aguinaldos.

o

No obstante, la marcha fue frenada por parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que instaló cordones de seguridad para impedir el avance hacia el Palacio de Miraflores.

Los puntos de concentración y bloqueo incluyeron sectores de la avenida Urdaneta, La Candelaria y los alrededores de la iglesia Nuestra Señora de Altagracia.

o

En redes sociales circulan videos de trabajadores pronunciando frases como: "No más salarios de hambre"; "Basta de tratarnos como miserables"; "Nos estamos muriendo de hambre".

Entre las principales exigencias de los trabajadores figuraron el establecimiento de salarios y pensiones que permitan cubrir el costo de la canasta básica, así como el rechazo al esquema de bonificaciones del régimen.

El 85% de los venezolanos encuestados recientemente por la firma Hercon califica sus ingresos de "insuficientes".

o

La medición, que toma en cuenta salarios, bonificaciones y otros ingresos, refleja la percepción de los ciudadanos sobre su capacidad económica para afrontar los gastos cotidianos.

El informe cualitativo de la firma encuestadora también plantea que el salario formal ha perdido capacidad como mecanismo de movilidad social, en un contexto en el que los hogares buscan otras fuentes de ingresos para cubrir sus necesidades.

A su vez, expertos en materia económica detallan que la inflación interanual en Venezuela se mantiene entre las más altas del mundo.

Temas relacionados:

Jubilados

Pensionados

Manifestación

Marcha

Trabajadores

Docentes venezolanos

Miraflores

Salarios dignos

Pobreza

Caracas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Muchos siguen manejando estructuras de poder": analista sobre conspiradores del régimen venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Venezuela hoy es un país desnutrido": experta ante indignantes declaraciones de Delcy Rodríguez en Roma

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Son hechos muy graves": Álvaro Leyva aportó documentación contra Gustavo Petro a la embajada de Estados Unidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

De la Espriella promete capturar a los autores intelectuales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

De la Espriella lanza advertencia ante jornada de manifestaciones: "La protesta no autoriza a agredir"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Diosdado Cabello | Foto: AFP
Diosdado Cabello

“Pronto tendremos a Diosdado también": la advertencia del senador Giménez al régimen venezolano

Abelardo de la Espriella y Ana Pineda - AFP
Abelardo de la Espriella

Rechazo en Colombia a ataques del caricaturista 'Matador' a la esposa del presidente De la Espriella

Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez | Fotos: AFP
Gobierno de España

"Ha puesto al gobierno de España al servicio de una dictadura": senador del PP sobre el 'Delcygate'

Foto referencia | AFP
Carro bomba

Cauca bajo fuego: nuevo ataque terrorista con carro bomba sacude a Colombia

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura chavista - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Diosdado Cabello estaría colaborando con la justicia de EE. UU. para ser sacado de Venezuela a uno de estos dos países

Más de Actualidad

Ver más
Agente de ICE (AFP)
Zohran Mamdani

"Si acaba con ICE, ¿quién va a sacar a los delincuentes de las calles de su propia ciudad?": secretario de Seguridad Nacional de EE. UU. apunta contra alcalde de NY

Palacio de Justicia Federal John Joseph Moakley-Foto: EFE
Tribunal

Tribunal asesta un revés a Trump al declarar ilegal la deportación de migrantes a terceros países sin previo aviso

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Desnutrición en Venezuela

"Venezuela hoy es un país desnutrido": experta ante indignantes declaraciones de Delcy Rodríguez en Roma

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Alias Pollo - Presidencia de Colombia
Captura

Capturado alias ‘Pollo’, implicado en el crimen de la niña Mónica Lisseth: “El fracaso de la paz total”

Agente de ICE (AFP)
Zohran Mamdani

"Si acaba con ICE, ¿quién va a sacar a los delincuentes de las calles de su propia ciudad?": secretario de Seguridad Nacional de EE. UU. apunta contra alcalde de NY

Palacio de Justicia Federal John Joseph Moakley-Foto: EFE
Tribunal

Tribunal asesta un revés a Trump al declarar ilegal la deportación de migrantes a terceros países sin previo aviso

Selección Argentina - EFE
Selección Argentina

Las duras críticas contra la Selección Argentina tras confirmar sus tres rivales para los amistosos después del Mundial

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Desnutrición en Venezuela

"Venezuela hoy es un país desnutrido": experta ante indignantes declaraciones de Delcy Rodríguez en Roma

Frontera
Norte de Santander

EE. UU. publica alerta para Colombia y pide no viajar ni a uno de sus departamentos ni a 10 kilómetros de la frontera con Venezuela

Kim Jong Un - Foto: EFE
Kim Jong Un

El líder norcoreano Kim Jong Un estaría "extremadamente obeso" con más de 140 kilos de peso, según informe de inteligencia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023