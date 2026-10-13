"Nos estamos muriendo de hambre": jubilados y pensionados no logran llegar a Miraflores para solicitar salarios dignos por impedimento de funcionarios del régimen

Este martes 13 de octubre, jubilados, pensionados, maestros y trabajadores del sector salud se movilizaron en Caracas para exigir al régimen en cabeza de Delcy Rodríguez mejoras salariales, pensiones suficientes y el pago justo de los aguinaldos.

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No obstante, la marcha fue frenada por parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que instaló cordones de seguridad para impedir el avance hacia el Palacio de Miraflores.

Los puntos de concentración y bloqueo incluyeron sectores de la avenida Urdaneta, La Candelaria y los alrededores de la iglesia Nuestra Señora de Altagracia.

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En redes sociales circulan videos de trabajadores pronunciando frases como: "No más salarios de hambre"; "Basta de tratarnos como miserables"; "Nos estamos muriendo de hambre".

Entre las principales exigencias de los trabajadores figuraron el establecimiento de salarios y pensiones que permitan cubrir el costo de la canasta básica, así como el rechazo al esquema de bonificaciones del régimen.

El 85% de los venezolanos encuestados recientemente por la firma Hercon califica sus ingresos de "insuficientes".

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La medición, que toma en cuenta salarios, bonificaciones y otros ingresos, refleja la percepción de los ciudadanos sobre su capacidad económica para afrontar los gastos cotidianos.

El informe cualitativo de la firma encuestadora también plantea que el salario formal ha perdido capacidad como mecanismo de movilidad social, en un contexto en el que los hogares buscan otras fuentes de ingresos para cubrir sus necesidades.

A su vez, expertos en materia económica detallan que la inflación interanual en Venezuela se mantiene entre las más altas del mundo.