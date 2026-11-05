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Jueves, 05 de noviembre de 2026
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Javier Milei

Así fue el frío saludo con duras miradas, en medio de cumbre en Madrid, entre Pedro Sánchez y Javier Milei luego de que el argentino le llamara "impresentable dictador"

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Saludo entre Javier Milei y Pedro Sánchez - EFE
Saludo entre Javier Milei y Pedro Sánchez - EFE
Los mandatarios coincidieron en Madrid durante la XXX Cumbre Iberoamericana, en un encuentro marcado por las tensiones políticas y diplomáticas que mantienen desde hace más de dos años.

Un momento de evidente distancia entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, quedó registrado en imágenes durante la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada este jueves 5 de noviembre en Madrid. Los dos dirigentes protagonizaron un breve y frío saludo que marcó su primer encuentro cara a cara después de los reiterados enfrentamientos públicos que han protagonizado.

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El encuentro se produjo durante la recepción oficial a los jefes de delegación en la Galería de las Colecciones Reales, donde el rey Felipe VI, Pedro Sánchez y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, participaron en el recibimiento de los representantes de los países asistentes.

Las imágenes evidenciaron el contraste entre los saludos de Milei. Mientras el mandatario argentino intercambió sonrisas y algunas palabras con el monarca español, el encuentro con Sánchez fue mucho más distante: ambos estrecharon sus manos brevemente, sin muestras de cercanía ni un intercambio verbal significativo.

La escena adquirió especial relevancia por el deterioro de la relación entre ambos dirigentes, que ha estado marcada por declaraciones ofensivas, reproches ideológicos y episodios de tensión diplomática. Uno de los momentos más delicados ocurrió en mayo de 2024, cuando Milei, durante una visita a España, lanzó fuertes señalamientos contra Sánchez y su esposa, Begoña Gómez.

Aquella controversia llevó al Gobierno español a llamar a consultas a su embajadora en Buenos Aires y, posteriormente, a retirar de manera definitiva a su representante diplomática, en medio de las exigencias de una rectificación pública al presidente argentino.

Las diferencias volvieron a quedar expuestas durante octubre de 2026, cuando Milei regresó a España y calificó nuevamente a Sánchez de “impresentable dictador”, además de lanzar otros cuestionamientos contra el jefe del Ejecutivo español.

La nueva coincidencia en Madrid se produjo en el marco de una cumbre internacional que reúne a representantes de los países iberoamericanos. Sin embargo, antes del encuentro estaba previsto que los dos mandatarios coincidieran en la sesión plenaria, sin que se contemplara una reunión bilateral entre ellos.

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Otro elemento que llamó la atención fue la agenda de Milei en España, pues el mandatario argentino se ausentó de la ceremonia inaugural y de la cena ofrecida por los reyes en el Palacio Real, aunque sí tenía previsto participar en las actividades de la jornada de este jueves.

Finalmente, el breve apretón de manos entre Sánchez y Milei se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la cumbre, en medio de una relación que continúa atravesada por las diferencias políticas y los enfrentamientos personales entre ambos dirigentes.

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