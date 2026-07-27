Graban a guardias nacionales botando cargamento de comida en un contenedor de basura en Venezuela

Un video de dos militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) botando cargamento de comida en un contenedor de basura en Venezuela circula en redes sociales como Facebook y Threads.

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En el audiovisual se ve a estos dos elementos, uniformados, bajando el cargamento de una unidad de la institución castrense venezolana mientras son grabados por una mujer que los confronta.

"Mira cómo botan la comida en el container aquí, tanta gente necesitando comida", expresa la mujer evidentemente indignada.

"Ahora me están amenazando, que si difundimos esto no sabemos en los problemas en que nos vamos a meter, porque los grabamos", acotó.

Una parte importante de la población en Venezuela pasa hambre o sufre de inseguridad alimentaria severa debido a una crisis económica prolongada.

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Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indican que millones de venezolanos padecen subalimentación o necesitan asistencia alimentaria urgente.

Un nuevo informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) encendió las alarmas ante el grave deterioro nutricional que afecta a las mujeres y a los niños en Venezuela.

Dicha instancia advierte que, a pesar de la disminución cuantitativa del hambre, eso no elimina la malnutrición estructural.

Es sabido que la falta de acceso a dietas saludables y la persistente inflación de los alimentos mantienen a los hogares venezolanos vulnerables.