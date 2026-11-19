La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó que, de llegar a encabezar un eventual gobierno en Venezuela, su administración mantendría el cumplimiento de todos los contratos, convenios y compromisos que hayan sido establecidos legalmente en el país.

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Machado ofreció dichas declaraciones durante una entrevista concedida a Bloomberg en Español, difundida este 19 de noviembre de 2026.

"Puedo asegurar que todo convenio que haya sido legalmente suscrito, nosotros lo vamos a respetar, porque nos conviene", mencionó la apodada 'dama de hierro'.

En su pronunciamiento, también hizo énfasis en la necesidad de impulsar la llegada de inversiones privadas, tanto nacionales como internacionales.

En ese sentido, consideró que representan un elemento importante para la recuperación económica y el desarrollo del país a mediano y largo plazo.

Entre las áreas que mencionó como prioritarias figuran el petróleo, el gas y la minería, además de otras actividades vinculadas al sector público.

Machado agregó que cualquier iniciativa de inversión deberá desarrollarse bajo principios de transparencia.

Tras su regreso a Venezuela en octubre, la agenda de María Corina Machado se centra en impulsar la transición democrática, exigir un cronograma electoral y vigilar acuerdos económicos y de legalidad en el país.