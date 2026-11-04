Donald Trump admite que la guerra con Irán afectó los resultados electorales, pero ratifica la necesidad de la ofensiva militar

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, admitió este miércoles que el conflicto bélico iniciado contra el régimen de Irán en febrero se encuentra detrás de la contundente derrota sufrida por el Partido Republicano en las elecciones de medio mandato celebradas el martes, al haber provocado un incremento en los precios de los combustibles y un fuerte desgaste político.

Durante un acto público celebrado en la Casa Blanca con motivo de la firma de la viga final en las obras del nuevo salón de baile, el mandatario fue consultado sobre los señalamientos de su vicepresidente, JD Vance, quien atribuyó públicamente el revés electoral a la impopularidad de la guerra. Al respecto, Trump consideró que dichas apreciaciones “son, en gran medida, ciertas” debido al impacto inflacionario en la gasolina.

VEA TAMBIÉN Trump responde a rumores sobre la supuesta destitución del secretario de Guerra, Pete Hegseth, tras las elecciones o

No obstante, el jefe de Estado norteamericano ratificó la exactitud de la intervención militar al señalar que, de encontrarse nuevamente ante la misma disyuntiva, volvería a ordenar el ataque contra el régimen de Irán.

“Pero, al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear”, aseveró Donald Trump.

La confrontación, desatada el pasado 28 de febrero tras una serie de acciones conjuntas con Israel, mantiene abierto un escenario de tensiones que ha afectado el tráfico comercial en el estratégico estrecho de Ormuz durante los últimos ocho meses.

Los resultados electorales del martes confirmaron una sólida mayoría para los demócratas tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, un revés que complicará significativamente los dos años restantes del mandato presidencial. Los pronósticos anticipan que el jefe de Estado enfrentará serias dificultades para aprobar su agenda legislativa con un Congreso controlado por la oposición.

La guerra contra el régimen iraní se ha convertido en uno de los temas que genera mayor división en la política norteamericana, con críticas tanto desde sectores demócratas como desde voces republicanas preocupadas por sus consecuencias económicas y el prolongado compromiso militar sin una resolución clara a la vista.