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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Venezuela

ICE detiene a cantante venezolano en Estados Unidos mientras los familiares solicitan apoyo para su defensa legal

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Agentes de ICE en Minéapolis - Foto de referencia: EFE
Agentes de ICE en Minéapolis - Foto de referencia: EFE
El artista Mr. Brian, conocido por el tema “Ando Buscando”, se encuentra bajo custodia migratoria según información de medios venezolanos.

El cantante venezolano Licímaco Rafael López González, conocido artísticamente como Mr. Brian, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según información de sus familiares y medios venezolanos.

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El artista permanece en un centro de detención migratoria, pero hasta ahora las autoridades de Estados Unidos aun no informan de forma pública cuándo ocurrió la aprehensión, en qué lugar se encuentra recluido y tampoco cuál es la situación migratoria que motivó el procedimiento.

La detención fue divulgada al principio por familiares y allegados del cantante por medio de redes sociales. Sus cercanos pidieron apoyo para afrontar los gastos legales y hablaron sobre su deseo de que pueda recuperar la libertad y reencontrarse con sus tres hijos menores de edad.

Mr. Brian nació en Barquisimeto, estado Lara, y construyó su carrera musical en los primeros años de expansión del reguetón en Venezuela. En 2004 llegó al reconocimiento con “Ando Buscando”, una de las canciones más conocidas de su trayectoria. Además, interpretó temas como “Bandereando”.

El cantante salió de Venezuela en 2017. Primero se trasladó a Colombia, donde empezó a trabajar como barbero luego de que un proyecto musical no se concretara. Más adelante vivió por varios años en Ecuador, donde retomó sus actividades artísticas y ofreció conciertos.

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Tiempo después decidió emigrar a Estados Unidos. En entrevistas anteriores narró que hizo el recorrido migratorio pasando por la selva del Darién entre Colombia y Panamá antes de llegar a territorio norteamericano. Según uno de sus testimonios, hizo parte de esa travesía con sus hijos.

Algunos medios indican que Mr. Brian vivía en Houston, Texas, desde hace varios años. No obstante, no se divulgaron detalles oficiales acerca de su proceso migratorio ni de los cargos o razones específicas de su detención.

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