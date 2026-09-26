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Asamblea General de la ONU

“Nueva era de actos bárbaros”: Macron desafía a Trump y llama a defender al orden internacional en su último discurso ante la ONU

septiembre 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Emmanuel Macron, presidente de Francia | FOTO: EFE
En su último discurso ante la ONU como presidente de Francia, Macron ha cuestionado el uso de la fuerza y ha pedido no ceder frente a quienes buscan imponer una nueva lógica de impunidad.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas que el mundo pasa por una “nueva era de actos bárbaros” y llamó a los países a defender el derecho internacional ante lo que calificó como un avance de la fuerza de las reglas que han regido las relaciones entre Estados.

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El discurso, que se pronunció el pasado 22 de septiembre en Nueva York, fue su última intervención ante la ONU como mandatario francés previo a dejar el cargo en 2027. Sus palabras hicieron un paralelo con el discurso que dio horas antes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cual defendió el poder norteamericano y rechazó cualquier esquema de gobernanza global que pueda limitar la soberanía de Washington.

Macron cuestionó de manera directa la idea de que la fuerza determine las relaciones internacionales. “No podemos simplemente aceptar este nuevo orden de impunidad que algunos intentan construir”, aseguró, antes de plantear si la comunidad internacional quiere volver a una especie de “ley de la jungla” o preservar una sociedad internacional que se basa en normas.

El mandatario francés igualmente se refirió a los conflictos en Ucrania y Gaza. Sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, ha propuesto una moratoria para detener los ataques contra infraestructura civil y energética, así como otra medida para proteger la navegación comercial en el mar Negro.

En cuanto a lo referente a Gaza, Macron puso en duda que la comunidad internacional se mantenga inactiva ante la situación humanitaria. Según dijo, hablar de paz al momento en que la ayuda humanitaria no llega de manera suficiente refleja un problema para la credibilidad de los Estados.

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Su intervención, además, tuvo consigo una crítica a los “dobles estándares” en la defensa de la soberanía y los derechos humanos. Macron aseguró que los mismos principios tienen que aplicarse en Europa, Oriente Medio y África, y defendió la idea de que la vida y la seguridad tienen el mismo valor independientemente del lugar donde sucedan los conflictos.

Otro de los temas abordados fue la inteligencia artificial. Macron propuso desarrollar un modelo avanzado de IA de código abierto por medio de la cooperación entre diferentes países, con el argumento de que el futuro de esta tecnología no tendría que quedar determinado exclusivamente por Estados Unidos, China o un disminuido grupo de empresas.

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