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Jueves, 10 de septiembre de 2026
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Festival Cordillera / FOTO: Cortesía de prensa
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Festival Cordillera

La agrupación Los de Adentro canceló su presentación en el Festival Cordillera 2026: este es el motivo

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
La noticia fue compartida por la propia banda, que aprovechó el mensaje para agradecer a Páramo Presenta, al Festival Cordillera y, especialmente, a sus seguidores por el respaldo y apoyo que han brindado a lo largo de su trayectoria.

La banda colombiana Los de Adentro confirma que no hará parte de la programación del Festival Cordillera 2026 que se llevará a cabo este 12 y 13 de noviembre, luego de que no fuera posible concretar las condiciones necesarias para su presentación.

A través de un comunicado oficial, la agrupación explicó que su decisión responde a circunstancias administrativas y logísticas que impidieron llegar a un acuerdo para su participación en esta edición del festival.

La noticia fue compartida por la propia banda, que aprovechó el mensaje para agradecer a Páramo Presenta, al Festival Cordillera y, especialmente, a sus seguidores por el respaldo y apoyo que han brindado a lo largo de su trayectoria.

De esta manera, Los de Adentro se retiran de la programación del Festival Cordillera 2026, dejando a sus seguidores a la espera de nuevos anuncios sobre sus próximas presentaciones.

Es de señalar que el Festival Cordillera traerá este año una gran variedad de artistas tanto nacionales como internacionales.

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Entre los nombres más relevantes destacan Andrés Calamaro, Caifanes, Cultura Profética, Sean Paul, Ricky Martín, Grupo Niche, Panteón Rococó, Kany García, Bonka, Doctor Krápula, Miguel Mateos entre otros.

En su quinta edición, si bien algunas bandas y artistas están repitiendo presentación, hay otras que vienen por primera vez y que llaman la atención de los asistentes, es el caso, por ejemplo, de dos de los headliners: Ricky Martin y Sean Paul.

El boricua no venía desde el 2022 cuando agotó dos fechas en el Movistar Arena, que marcaba su regreso al país tras 17 años, por lo que es una de las presentaciones más esperadas; entre tanto, el jamaiquino estuvo como invitado en el concierto de Ryan Castro en Medellín y no visitaba Bogotá desde el 2010.

Pero, a pesar de ser nombres tan relevantes, no son los únicos que debutarán en el Festival Cordillera, también estarán por primera vez, Dread Mar I, Fobia, Miguel Matos, Kapanga, Tan Biónica, Mago de Oz, Panteón Rococó, Los Amigos Invisibles, Ke Personajes , entre otros.

Por parte de la escena local también habrá debuts en Cordillera: Beéle, Grupo Niche, Doctor Krápula, Andrés Cepeda y su grupo Poligamia, Los de Adentro, Árbol de Ojos , entre otros.

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