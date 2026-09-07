Trump amenaza con bloquear las ventas a EE. UU. del fabricante de aviones canadiense Bombardier: "Si quieren nuestro mercado, deben construir aquí"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con bloquear las ventas a Estados Unidos del fabricante de aviones canadiense Bombardier a menos que construya aeronaves en el país, quejándose de disposiciones comerciales bilaterales "injustas e inequitativas”.

Trump, que ha intensificado la guerra arancelaria con su socio del norte, lanzó una airada publicación en las redes sociales contra el fabricante, que actualmente cuenta con miles de sus aviones operando en las flotas nacionales de las aerolíneas estadounidenses.

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"¡No más ventas de Bombardier en Estados Unidos!", publicó Trump en mayúsculas en su plataforma Truth Social, aunque no especificó cómo lograría detener las ventas.

"Si quieren nuestro mercado, deben construir aquí y dejar de tratar a Estados Unidos como una 'alcancía'".

"Canadá impide que nuestros GRANDES bancos y empresas estadounidenses hagan negocios allí ¡Esa era ha terminado!", añadió Trump.

El mercado estadounidense representa más de la mitad de los ingresos de Bombardier, agregó el presidente Trump.

Por su parte, Canadá anunció la imposición de aranceles como represalia a una serie de productos estadounidenses a partir del martes.

Este 'rifirrafe' no es nuevo, pues en enero, furioso por lo que consideraba la negativa de Canadá a otorgar la certificación a los nuevos modelos de aviones Gulfstream fabricados en Estados Unidos, Trump amenazó con retirar la certificación a los aviones Bombardier en Estados Unidos e imponer un arancel del 50 por ciento a las aeronaves canadienses.

Aunque Trump intentara cumplir su última amenaza, aún no estaba claro cómo lo haría. La Administración Federal de Aviación, y no la Casa Blanca, es la agencia estadounidense que certifica o retira la certificación a las aeronaves en el país.

Cabe recordar, además, que los modelos de Bombardier siguen contando con la certificación estadounidense y la empresa está actualmente exenta de los aranceles de EE. UU. No respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre la publicación de Trump.

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En agosto, Trump impuso aranceles del 50% a productos canadienses por un valor aproximado de 20.000 millones de dólares, que van desde palos de hockey hasta cemento.

Los aranceles que anunció Canadá serán del 15%, 25% y 50% y se aplicarán a las importaciones procedentes de Estados Unidos, que incluyen productos de acero y aluminio, así como productos lácteos como el queso.

Las negociaciones entre ambas partes se rompieron a finales del mes pasado tras varios días de reuniones en Washington, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció que había decidido suspender las conversaciones comerciales.