Donald Trump anuncia que la Casa Blanca renombrará a la inteligencia artificial: este es el término que se utilizará oficialmente

El presidente Donald Trump anunció este martes que el gobierno de Estados Unidos cambiará el nombre de la inteligencia artificial a "superinteligencia" en las comunicaciones oficiales, mientras los líderes mundiales debaten sobre cómo abordar los peligros de esta tecnología de rápido avance.

La inteligencia artificial se ha convertido en un tema central en la Asamblea General de la ONU después de que incidentes en los que la tecnología se escapó del control humano y las advertencias de personas con información privilegiada de las empresas generaran alarma mundial y llamamientos para una mejor supervisión gubernamental del sector.

En su discurso ante la asamblea, Trump reafirmó su firme oposición a la regulación de la IA, al tiempo que argumentó que la palabra "artificial" no hacía justicia a la tecnología y expresó su esperanza de que el resto del mundo adoptara el nuevo término.

"Superinteligencia suena mucho mejor" y "es mucho más precisa", dijo.

El cambio de marca es el último de una serie de cambios de nombre impulsados ​​por la administración Trump, que el año pasado cambió el nombre del Golfo de México a "Golfo de América" ​​mediante una orden ejecutiva y, en agosto, renombró el Lago Ontario como "Lago América" ​​en medio de una disputa comercial con Canadá.

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El líder norteamericano también comparó las advertencias de los defensores de la seguridad de la IA con las advertencias sobre el cambio climático, cuyas causas humanas están respaldadas por el abrumador consenso de la comunidad científica.

"Estados Unidos rechaza categóricamente cualquier intento de construir un plan globalista para controlar... la inteligencia artificial", afirmó.

"Toda nueva tecnología importante conlleva desafíos, y la superinteligencia no es una excepción", añadió.

"Las mismas personas que decían que todos estaríamos muertos en 12 años debido al calentamiento global... ahora dicen que la IA nos va a matar a todos, que los robots nos van a atacar y que todo va a ser un desastre total", indicó.

Antes de la asamblea de la ONU, los líderes de más de 20 países, en su mayoría europeos, instaron a adoptar medidas de seguridad vinculantes para la IA avanzada, advirtiendo que el desarrollo de esta tecnología podría superar la capacidad de controlarla.

Las superpotencias en inteligencia artificial, China y Estados Unidos, no respaldaron la idea.