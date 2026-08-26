23 años después de su captura, anuncian que autor intelectual de los atentados del 11-S será juzgado en 2028

Un tribunal militar juzgará al presunto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre a partir de junio de 2028, según el documento del fallo de un juez.

Khalid Sheikh Mohammed es considerado uno de los principales lugartenientes del extinto líder de Al-Qaeda, Osama bin Laden, antes de ser capturado en marzo de 2003 en Pakistán.

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Sheikh Mohammed lleva más de dos décadas preso por Estados Unidos. Fue detenido en 2003 y encarcelado en instalaciones secretas de la CIA durante tres años antes de llegar a la base militar estadounidense de Guantánamo, Cuba, en 2006.

¿Quién es Khalid Sheikh Mohammed?

A este temido terrorista de 61 años se le reconoce principalmente por la foto que le fue tomada durante su captura en 2003, con el pelo revuelto, bigote poblado y vestido de blanco.

Nació en Pakistán, fue educado en Kuwait y habría sido quien sugirió a Bin Laden en 1996 la idea de hacer estrellar aviones en Estados Unidos.

Por esta razón Khalid Sheikh Mohammed es considerado el autor intelectual tras los ataques del 11 de septiembre, que cobraron las vidas de unas 3.000 personas.

Más de 20 años después, el hombre intenta evitar un juicio que lo llevaría a la pena de muerte, a cambio de una sentencia de por vida.

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Llamado "KSM" lleva encerrado más de 18 años en una prisión de máxima seguridad de Guantánamo y se jacta de ser el cerebro tras los atentados más letales de la historia.

"KSM" nunca ha sido juzgado pues el proceso que debía llevarlo a juicio quedó empantanado por las torturas en cárceles secretas de la CIA, que pudieron contaminar las pruebas en su contra.

Después de Osama bin Laden, Khalid es la figura más odiada relacionada con los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Al terrorista lo recuerdan como un "asesino" que se distinguía de otros miembros del grupo yihadista Al Qaeda por sus planes "desquiciados", según el exagente del FBI Ali Soufan.