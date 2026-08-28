NTN24
Viernes, 28 de agosto de 2026
Viernes, 28 de agosto de 2026
Abelardo de la Espriella

De la Espriella anunció recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por dos integrantes de disidencias de Iván Mordisco en el Tolima: "Se les acabó la fiesta"

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - EFE
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - EFE
Asimismo, el mandatario ordenó intensificar las operaciones militares contra las estructuras armadas ilegales que delinquen en esta zona del país.

Desde el Tolima, el presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer que ofrece hasta $1.000 millones de pesos de recompensa para quien brinde información que permita la captura de Andrés Calambás, alias Yamaha o Iván, y Florentino Boyocué, alias Leonel o Amazonas.

o

El presidente hizo el anuncio en medio del Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado en el departamento para atender la emergencia provocada por los incendios forestales que, desde inicios del mes de agosto, han causado pánico.

Asimismo, el mandatario ordenó intensificar las operaciones militares contra las estructuras armadas ilegales que delinquen en esta zona del país y que ponen en jaque la tranquilidad de las comunidades.

“Narcoterroristas están aprovechando para cometer actos terroristas y ejecutar ataques con drones en el sur del Tolima, por eso tenemos dos objetivos prioritarios: alias Yamaha y alias Amazonas del Frente Geronimo Galeano, que delinquen en el sur del Tolima; tienen a hoy una recompensa por cada uno de $500 millones de pesos”, señaló el presidente de la República.

Según la información entregada por el Gobierno nacional, ambos hombres son señalados de pertenecer al Frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, con presencia y accionar terrorista en el sur del Tolima.

Cabe resaltar que la recompensa es de $500 millones por cada uno, por información que permita dar con su ubicación y facilitar su captura.

De esta manera, el Gobierno nacional busca fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación de la Fuerza Pública y avanzar en la desarticulación de las estructuras ilegales que golpean varios municipios del país.

“Se les acabó la fiesta. No vamos a permitir que incendien nuestra tierra ni que aprovechen el sufrimiento de los tolimenses para expandir el terror”, manifestó De la Espriella.

o

Cabe recordar que, a comienzos de agosto, la administración departamental había ofrecido hasta $100 millones de pesos por información que permitiera ubicar a alias Yamaha, alias Amazonas y alias Darwin, señalados por las autoridades de pertenecer a la estructura Gerónimo Galeano.

Finalmente, la ofensiva se suma a la creación de un grupo élite de investigación e inteligencia, ordenado por el presidente para identificar a quienes estarían detrás de los incendios provocados y llevarlos ante la justicia. Asimismo, se suma a las diferentes operaciones que ha llevado a cabo el Gobierno nacional, las cuales han dejado la captura de varios delincuentes, entre ellos, alias ‘Nairobi’, principal cabecilla del Tren de Aragua.

Temas relacionados:

Abelardo de la Espriella

Disidencias de las FARC

Recompensa

Disidencias

Captura

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Una perseguida por Chávez y la otra por Maduro: los indignantes casos de dos juezas víctimas de un mismo régimen opresor

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Están cambiando las cosas en Colombia”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre el gobierno de De la Espriella

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos endurece sus controles migratorios: la solicitud de visas y asilo será más rigurosa

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Conversaciones entre Marco Rubio y Delcy? Así sería el histórico acuerdo de EE. UU. sobre Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Abelardo de la Espriella unirá fuerzas con Daniel Noboa para luchar contra el crimen en Colombia y Ecuador

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Francisco Barbosa, exfiscal general de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“Están cambiando las cosas en Colombia”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre el gobierno de De la Espriella

Seguridad

"Colombia es vital para la ecuación de seguridad del hemisferio": experto en temas de seguridad

Diosdado Cabello - Foto EFE
Carlos Ocariz

"Diosdado Cabello busca generar ruido y caos dentro de la oposición": Carlos Ocariz ante señalamientos del número dos del régimen

EEUU estaría buscando participación en reservas petroleras de Venezuela - Foto de referencia: Canva
Petróleos de Venezuela

EEUU estaría buscando su participación en reservas petroleras de Venezuela: expertos analizan

Daniel Noboa y Abelardo de la Espriella / FOTO: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella unirá fuerzas con Daniel Noboa para luchar contra el crimen en Colombia y Ecuador

Más de Actualidad

Ver más
”: joven grabó los momentos de pánico en el aeropuerto de Pereira por el terremoto / FOTO: captura de pantalla
Terremoto en Colombia

“Pensé que era el fin de todo”: joven grabó los momentos de pánico en el aeropuerto de Pereira por el terremoto

Rescatistas en Pereira / FOTO: Captura de pantalla
Terremoto en Colombia

Cementerio de Pereira registra colapso de galerías con 16 cuerpos expuestos tras terremoto en Colombia

Nuevas revelaciones en la investigación sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay - Foto: EFE-Canva
Atentado a Miguel Uribe Turbay

Nuevas revelaciones en caso de Miguel Uribe: “Creo que el esquema estaba infiltrado, él estaba incómodo”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
”: joven grabó los momentos de pánico en el aeropuerto de Pereira por el terremoto / FOTO: captura de pantalla
Terremoto en Colombia

“Pensé que era el fin de todo”: joven grabó los momentos de pánico en el aeropuerto de Pereira por el terremoto

Rescatistas en Pereira / FOTO: Captura de pantalla
Terremoto en Colombia

Cementerio de Pereira registra colapso de galerías con 16 cuerpos expuestos tras terremoto en Colombia

Nuevas revelaciones en la investigación sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay - Foto: EFE-Canva
Atentado a Miguel Uribe Turbay

Nuevas revelaciones en caso de Miguel Uribe: “Creo que el esquema estaba infiltrado, él estaba incómodo”

Juanpis González, realizará el show benéfico en el Movistar Arena en Bogotá- Foto: Una captura de pantalla de Instagram y de X.
Terremoto en Colombia

“Si nos organizamos cabemos todos”: El evento de Juanpis González para reconstruir viviendas tras el terremoto en Colombia

Gerard Piqué (EFE)
Gerard Piqué

Duro golpe para Gerard Piqué: así le dio el exjugador el último adiós a su abuela junto a su novia, Clara Chía

Trump y Gaza (EFE)
Gaza

"Si no lo hacen enfrentarán una dura respuesta, no quieren eso": Trump expuso un plan de 15 puntos para terminar la guerra en Gaza

Investigador enseña datos de un sismógrafo tras un terremoto - Foto de referencia: EFE
Sismo

Funvisis registró sismo de magnitud 3,2 en el estado Monagas, Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023