De la Espriella anunció recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por dos integrantes de disidencias de Iván Mordisco en el Tolima: "Se les acabó la fiesta"

Desde el Tolima, el presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer que ofrece hasta $1.000 millones de pesos de recompensa para quien brinde información que permita la captura de Andrés Calambás, alias Yamaha o Iván, y Florentino Boyocué, alias Leonel o Amazonas.

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El presidente hizo el anuncio en medio del Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado en el departamento para atender la emergencia provocada por los incendios forestales que, desde inicios del mes de agosto, han causado pánico.

Asimismo, el mandatario ordenó intensificar las operaciones militares contra las estructuras armadas ilegales que delinquen en esta zona del país y que ponen en jaque la tranquilidad de las comunidades.

“Narcoterroristas están aprovechando para cometer actos terroristas y ejecutar ataques con drones en el sur del Tolima, por eso tenemos dos objetivos prioritarios: alias Yamaha y alias Amazonas del Frente Geronimo Galeano, que delinquen en el sur del Tolima; tienen a hoy una recompensa por cada uno de $500 millones de pesos”, señaló el presidente de la República.

Según la información entregada por el Gobierno nacional, ambos hombres son señalados de pertenecer al Frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, con presencia y accionar terrorista en el sur del Tolima.

Cabe resaltar que la recompensa es de $500 millones por cada uno, por información que permita dar con su ubicación y facilitar su captura.

De esta manera, el Gobierno nacional busca fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación de la Fuerza Pública y avanzar en la desarticulación de las estructuras ilegales que golpean varios municipios del país.

“Se les acabó la fiesta. No vamos a permitir que incendien nuestra tierra ni que aprovechen el sufrimiento de los tolimenses para expandir el terror”, manifestó De la Espriella.

Cabe recordar que, a comienzos de agosto, la administración departamental había ofrecido hasta $100 millones de pesos por información que permitiera ubicar a alias Yamaha, alias Amazonas y alias Darwin, señalados por las autoridades de pertenecer a la estructura Gerónimo Galeano.

Finalmente, la ofensiva se suma a la creación de un grupo élite de investigación e inteligencia, ordenado por el presidente para identificar a quienes estarían detrás de los incendios provocados y llevarlos ante la justicia. Asimismo, se suma a las diferentes operaciones que ha llevado a cabo el Gobierno nacional, las cuales han dejado la captura de varios delincuentes, entre ellos, alias ‘Nairobi’, principal cabecilla del Tren de Aragua.