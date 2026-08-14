La trágica historia de las trillizas en Cali: sus padres y dos de ellas murieron tras el terremoto

Terminó la búsqueda de la familia Saavedra Caicedo, una de las historias más dolorosas que deja el terremoto que golpeó a Colombia. Una familia de cinco personas, dos padres y sus trillizas quedaron atrapados tras el colapso del edificio María Elvira en el sector de cuarto de legua, pero sólo hay una sobreviviente: Ana María, de 23 años, fue la primera en ser ubicada y rescatada con vida entre los escombros, horas después del potente terremoto de magnitud 7,4.