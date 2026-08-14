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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Terremoto en Colombia
Programa: El Informativo

La trágica historia de las trillizas en Cali: sus padres y dos de ellas murieron tras el terremoto

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Terminó la búsqueda de la familia Saavedra Caicedo, una de las historias más dolorosas que deja el terremoto que golpeó a Colombia. Una familia de cinco personas, dos padres y sus trillizas quedaron atrapados tras el colapso del edificio María Elvira en el sector de cuarto de legua, pero sólo hay una sobreviviente: Ana María, de 23 años, fue la primera en ser ubicada y rescatada con vida entre los escombros, horas después del potente terremoto de magnitud 7,4.

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