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Martes, 29 de septiembre de 2026
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Nepal

Nepal suspende búsqueda de desaparecidos tras avalancha en el Himalaya

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Deslave en Nepal- Foto: EFE
Deslave en Nepal- Foto: EFE
Desde la avalancha que arrasó el campamento base a 7.126 metros de altura en el monte Himlung, se han recuperado cuatro cadáveres y siguen desaparecidos 12 trabajadores nepalíes que se preparaban para futuras expediciones en el sitio.

El mal tiempo obligó a suspender las operaciones de búsqueda de 12 personas desaparecidas tras una avalancha que causó el peor desastre en una expedición de montaña en más de una década en el país, informó la asociación de guías en la zona.

"Las condiciones son muy difíciles" y "la búsqueda fue interrumpida", declaró Tul Singh Gurung, presidente de la Asociación Nacional de Guías de Montaña en el Himalaya.

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esde la avalancha que arrasó el campamento base a 7.126 metros de altura en el monte Himlung, se han recuperado cuatro cadáveres y siguen desaparecidos 12 trabajadores nepalíes que se preparaban para futuras expediciones en el sitio, cerca de la frontera con China.

El líder del equipo de rescate, Mingma G Sherpa, comentó que tenía poca esperanza de hallar personas con vida.

"Viendo los cuerpos recuperados, es imposible que los restantes hayan sobrevivido", declaró a la AFP. "La magnitud de la avalancha fue masiva, podremos regresar cuando la nieve se derrita un poco".

El equipo de ocho guías de montaña logró recuperar el domingo los cadáveres de dos guías y el lunes encontraron los de dos trabajadores de la cocina.

Nepal aún busca a las víctimas de las devastadoras inundaciones provocadas por el colapso de un glaciar el 26 de agosto, que mató a más de 1.400 personas con más de 6.000 aún desaparecidas.

El país tiene ocho de las 14 montañas más altas del mundo y depende del turismo que generan esas cumbres.

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