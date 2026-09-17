La venezolana Naryury Pérez logró un valioso oro para Venezuela en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Venezuela cerró este jueves 17 de septiembre su participación en las competencias de levantamiento de pesas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en un día que dejó una medalla de oro y otras dos preseas para la delegación, con el título de la categoría femenina de más de 86 kilogramos como resultado principal.

VEA TAMBIÉN Venezuela brilla en los Suramericanos: cinco oros en una jornada que impulsó su cosecha de medallas o

El oro llegó en el Club Atlético Provincial de Rosario, lugar donde la representante venezolana de la categoría +86 kg, Naryury Pérez, finalizó con un total olímpico de 270 kilogramos, resultado de 121 kg en arranque y 149 kg en envión. La marca le hizo superar a la brasileña Taiane Justino De Lima, la cual acumuló 263 kg, y a la ecuatoriana Lisseth Ayoví, tercera con 246 kg.

La competencia inició para la venezolana con tres intentos en arranque. Tras levantar 116 kg en su primera salida y 119 kg en la segunda, logró los 121 kg en el tercer intento. Ese registro ha sido suficiente para quedar por delante de sus principales rivales en la primera modalidad.

En envión, empezó con 145 kg y luego pudo levantar 149 kg. Trató de completar la jornada con 153 kg, pero no pudo concretar aquel tercer levantamiento. Sin embargo, los 149 kg fueron suficientes para llegar los 270 kg en el total olímpico y asegurar la medalla dorada.

La campeona venezolana llegaba además a Santa Fe luego de establecer un récord en arranque en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, según informó Diario VEA.

VEA TAMBIÉN Venezuela apunta alto en los Juegos Suramericanos 2026: contará con una delegación de 400 atletas o

La última jornada de la halterofilia igualmente dejó una medalla de plata para Venezuela en la categoría masculina de 110 kg. Mauricio Loaiza finalizó con un total de 381 kg, producto de 171 kg en arranque y 210 kg en envión. El oro fue para el brasileño Matheus De Souza, llegó a 391 kg, y por su parte, el chileno Nicolás Cuevas concretó el podio con 342 kg.

En la rama femenina, Venezuela añadió también una medalla de bronce en la categoría de 86 kg. La representante nacional levantó un total de 235 kg, con 110 kg en arranque y 135 kg en envión. El oro fue para la ecuatoriana Neisi Dajomes, con 253 kg, y la plata para la colombiana Valeria Rivas, con 252 kg.