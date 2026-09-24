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Lluvias en Venezuela

Intensas precipitaciones y ráfagas de viento provocan fallas eléctricas, anegaciones y árboles caídos en Caracas y Miranda

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Lluvias y ráfagas de viento provocan fallas eléctricas, anegaciones y árboles caídos en Caracas y Miranda (Venezuela) - Fotos: X
Lluvias y ráfagas de viento provocan fallas eléctricas, anegaciones y árboles caídos en Caracas y Miranda (Venezuela) - Fotos: X
Las incidencias se registraron durante el paso de la onda tropical número 51 en horas de la tarde de este jueves 24 de septiembre.

Este jueves, intensas precipitaciones acompañadas de ráfagas de viento provocaron diversas afectaciones en Caracas y Miranda, Venezuela.

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Entre ellas, según reportes: cortes de electricidad, caída de árboles, obstrucciones viales y anegaciones.

Las incidencias se registraron durante el paso de la onda tropical número 51 en horas de la tarde de este 24 de septiembre.

Los primeros reportes de interrupciones del servicio eléctrico comenzaron a conocerse alrededor de la 1:00 p. m. Hasta el momento, en Caracas, habitantes de sectores como El Valle, Coche, Las Acacias y El Cementerio reportaron fallas en el suministro.

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En cuanto a Miranda, las fallas eléctricas alcanzaron los sectores de San Antonio de los Altos y Los Teques.

Por su parte, en la comunidad José Manuel Álvarez, ubicada en el sector El Pocito del municipio Carrizal, vecinos reportaron el ingreso de agua a varias viviendas.

Entretanto, las fuertes ráfagas también provocaron la caída de árboles en distintos puntos de Caracas y Miranda.

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En la parroquia El Recreo, un árbol cayó en la avenida La Capilla y la calle San Rafael, obstaculizando el paso vehicular, mientras que en Terrazas del Ávila, Petare, otro árbol de aproximadamente 10 metros cayó sobre un vehículo.

La Onda Tropical n.º 51 se encuentra actualmente desplazándose del centro al occidente de Venezuela, mientras que faltan por llegar varias más de acuerdo con el pronóstico total de la temporada.

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