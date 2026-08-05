El tenista español Carlos Alcaraz renuncia al Masters 1.000 de Cincinnati tras no recuperarse de la lesión en su muñeca

El tenista español Carlos Alcaraz no podrá defender su corona en el Masters 1.000 de Cincinnati. La organización del torneo norteamericano confirmó la baja del actual número dos del mundo debido a los persistentes problemas en la muñeca que arrastra desde el pasado mes de abril.

El director del certamen, Bob Moran, lamentó la ausencia del vigente campeón mediante un comunicado oficial.

"Sabemos que Carlos está haciendo todo lo posible para volver a competir en torneos lo antes posible. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos darle la bienvenida de nuevo a Cincinnati en el futuro".



La renuncia a Cincinnati representa un duro revés en la preparación del murciano de cara al Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada.

Alcaraz no disputa un partido oficial desde abril. La molestia en la muñeca frenó un inicio de año arrollador en el que registraba un balance de 22 victorias, 3 derrotas y dos títulos conquistados.

El tenista de 23 años ya se había ausentado previamente del Masters 1.000 de Montreal, perdiendo así los dos grandes torneos de preparación sobre pista dura en suelo norteamericano.

Por el momento, el equipo médico y el entorno de Alcaraz no han fijado una fecha concreta para su reaparición en el circuito ATP. La prioridad absoluta del tenista radica en sanar por completo la zona afectada para evitar recaídas que comprometan el tramo final del calendario.

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Mientras tanto, el torneo de Cincinnati que se disputará del 13 al 23 de agosto se prepara para recibir al resto de las estrellas principales del circuito masculino y femenino en la antesala de Flushing Meadows.