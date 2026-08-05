NTN24
Miércoles, 05 de agosto de 2026
Miércoles, 05 de agosto de 2026
Tenis

El tenista español Carlos Alcaraz renuncia al Masters 1.000 de Cincinnati tras no recuperarse de la lesión en su muñeca

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
El tenista español Carlos Alcaraz-Foto: EFE
El tenista español Carlos Alcaraz-Foto: EFE
El tenista español, vigente campeón del torneo estadounidense, aplazó nuevamente su regreso a las canchas debido a las molestias físicas.

El tenista español Carlos Alcaraz no podrá defender su corona en el Masters 1.000 de Cincinnati. La organización del torneo norteamericano confirmó la baja del actual número dos del mundo debido a los persistentes problemas en la muñeca que arrastra desde el pasado mes de abril.

El director del certamen, Bob Moran, lamentó la ausencia del vigente campeón mediante un comunicado oficial.

"Sabemos que Carlos está haciendo todo lo posible para volver a competir en torneos lo antes posible. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos darle la bienvenida de nuevo a Cincinnati en el futuro".


La renuncia a Cincinnati representa un duro revés en la preparación del murciano de cara al Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada.

Alcaraz no disputa un partido oficial desde abril. La molestia en la muñeca frenó un inicio de año arrollador en el que registraba un balance de 22 victorias, 3 derrotas y dos títulos conquistados.

o

El tenista de 23 años ya se había ausentado previamente del Masters 1.000 de Montreal, perdiendo así los dos grandes torneos de preparación sobre pista dura en suelo norteamericano.

Por el momento, el equipo médico y el entorno de Alcaraz no han fijado una fecha concreta para su reaparición en el circuito ATP. La prioridad absoluta del tenista radica en sanar por completo la zona afectada para evitar recaídas que comprometan el tramo final del calendario.

o

Mientras tanto, el torneo de Cincinnati que se disputará del 13 al 23 de agosto se prepara para recibir al resto de las estrellas principales del circuito masculino y femenino en la antesala de Flushing Meadows.

Temas relacionados:

Tenis

Carlos Alcaraz

Cincinnati

Abierto de Estados Unidos

España

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Duro relato de activista cubano en huelga de hambre: "Matan a los hombres con impunidad"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Las dictaduras no son eternas, tienen fecha de caducidad”: exembajador de Nicaragua ante la OEA

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién es el nominado para ser el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Las cifras no cuadran: denuncian opacidad en número de fallecidos tras terremotos de Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Inminente presión de los EEUU al régimen de Cuba: Washington habría enviado más espías a la isla

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Militares de EE. UU. - Foto X: @Southcom
Régimen cubano

Régimen cubano amenaza con fusilar a los presos políticos si EE. UU. interviene militarmente la isla

ICE - Foto AFP
ICE

ICE liberó a la futbolista venezolana que fue arrestada en un aeropuerto internacional de Florida

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Opinión sobre el intento de robo de identidad política de Delcy Rodríguez: “estamos seguros que no tendrá éxito”

Jose Manuel Restrepo, vicepresidente, y Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

Colombia será el miembro número 13 del Escudo de las Américas ¿Qué significa?

Gobierno Petro - Foto EFE
Gobierno Petro

"A la izquierda le quedó grande gobernar": exviceministro de Defensa Alejandro Arbeláez sobre gestión de Gustavo Petro en Colombia

Más de Deportes

Ver más
Gilberto Mora y Julián Quiñones | Foto: AFP
Selección de México

Estrella mexicana que destacó en el Mundial 2026 se graduó de preparatoria tras quedar eliminado del torneo ante Inglaterra

Selección Argentina - EFE
Selección Argentina

"No era el final que soñábamos": el emotivo mensaje de un referente de Argentina con el que se despediría de la selección

Sudamericano Sub-17 - Foto: EFE
Fichaje

Liverpool anuncia el fichaje de promesa del fútbol colombiano procedente de importante club local

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Senado de EE.UU- Foto: EFE
Estados Unidos

¿A dónde va el dinero del petróleo venezolano? Senadora exige transparencia y auditorías públicas a los fondos controlados por EE. UU.

Gilberto Mora y Julián Quiñones | Foto: AFP
Selección de México

Estrella mexicana que destacó en el Mundial 2026 se graduó de preparatoria tras quedar eliminado del torneo ante Inglaterra

Beto Coral llegó a Colombia - EFE
Beto Coral

En imágenes quedó registrada la llegada de Beto Coral, activista colombiano que duró casi un mes detenido por las autoridades de migración de EE. UU.: lo que dijo a su llegada

Abelardo de la Espriella (EFE)
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella designó al próximo embajador de Colombia ante las Naciones Unidas: "ha construido una trayectoria de excelencia"

Edificio en La Guaira (Venezuela) - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

"Vivo de milagro": hombre recrea entre escombros cómo se salvó del colapso de su edificio en La Guaira

Lindsey Graham - AFP
Muerte

Reacciones a la repentina muerte del senador Lindsey Graham en Estados Unidos: "Era un patriota y un servidor público dedicado"

Daños provocados por los terremotos en Venezuela - Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

¿Cómo sanar y afrontar el dolor por la tragedia en Venezuela? "Hay que reconstruir poco a poco"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023