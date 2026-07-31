En medio de la crisis migratoria en Ceuta, EE. UU. emite una alerta de viaje: "puede llevar a situaciones impredecibles y peligrosas"

España envió al ejército al enclave de Ceuta tras al ingreso irregular de más de 64.000 migrantes que vienen de Marruecos en tan solo 24 horas, situación está perjudicando la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

Además de la estampida de migrantes, al menos 34 personas han muerto por ahogamiento al intentar llegar al territorio español mediante el mar.

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Desde varios países se han producido fuertes respuestas, incluyendo a Estados Unidos, desde donde el presidente Donald Trump mostró su rechazo.

"Es terrible. Recuerden esas imágenes. Así estaremos en tres años si gana el lado equivocado" declaró Trump, en alusión a las próximas elecciones presidenciales estadounidenses, según una periodista de Fox News que conversó con el mandatario.

"Si los demócratas llegan al poder, no vamos a vivir muy bien", añadió, siempre según la corresponsal de Fox en la Casa Blanca.

Tras esto, la Embajada de Estados Unidos en Madrid envió una alerta de viaje para España y Andorra.

"Alerta de Seguridad: La llegada de miles de migrantes desde Marruecos a Ceuta y cientos a Melilla en las últimas 24 horas puede llevar a situaciones impredecibles y peligrosas", dijo la sede diplomática en redes sociales.

"España ha desplegado al ejército español para contener la situación en desarrollo, junto con la Policía Nacional española y la Guardia Civil. Los ferries entre Ceuta y la España continental están operando actualmente. Para información actualizada sobre ferries y horarios, consulte el sitio web del Puerto de Ceuta", añadió.

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Y aclaró unas "acciones a tomar":

- No viaje a las áreas afectadas en este momento.

- Evite cualquier manifestación que pueda volverse violenta.

- Siga las instrucciones de las autoridades locales si se encuentra en Ceuta y Melilla.

- Monitoree actualizaciones de los medios locales y del gobierno español.

- Notifique a amigos y familiares sobre su seguridad.

Aunque el comunicado menciona a Andorra, no es clara su aparición en la advertencia.