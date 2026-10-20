ONG identifica a 43 de los 127 aspirantes al Comité de Postulaciones Judiciales vinculados al chavismo

La organización Transparencia Venezuela identificó a 43 de los 127 aspirantes al Comité de Postulaciones Judiciales con vínculos con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

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Eso, como parte de un seguimiento al proceso de selección de los futuros magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

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El informe se elaboró a partir de gacetas oficiales, documentos institucionales y publicaciones de prensa.

Entre los señalados, 13 tendrían vínculos directos con el partido oficialista o desempeñarían funciones en organismos públicos y proyectos territoriales.

Otros 30 aspirantes, por su parte, cuentan con antecedentes en cargos públicos o comisiones legislativas.

A su vez, 65 postulados no presentarían vínculos partidistas identificados, mientras que nueve quedaron en una categoría aparte por falta de información sobre sus antecedentes personales o laborales.

En esa línea, Transparencia Venezuela advirtió sobre la importancia de vigilar la conformación del comité.

El Comité de Postulaciones Judiciales en Venezuela es un órgano asesor y participativo de carácter constitucional.

Dicha instancia es la encargada de preseleccionar a los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y asesorar en la elección de jueces de la jurisdicción disciplinaria.