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Martes, 20 de octubre de 2026
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Régimen venezolano

ONG identifica a 43 de los 127 aspirantes al Comité de Postulaciones Judiciales vinculados al chavismo

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
El informe se elaboró a partir de gacetas oficiales, documentos institucionales y publicaciones de prensa.

La organización Transparencia Venezuela identificó a 43 de los 127 aspirantes al Comité de Postulaciones Judiciales con vínculos con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

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Eso, como parte de un seguimiento al proceso de selección de los futuros magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

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El informe se elaboró a partir de gacetas oficiales, documentos institucionales y publicaciones de prensa.

Entre los señalados, 13 tendrían vínculos directos con el partido oficialista o desempeñarían funciones en organismos públicos y proyectos territoriales.

Otros 30 aspirantes, por su parte, cuentan con antecedentes en cargos públicos o comisiones legislativas.

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A su vez, 65 postulados no presentarían vínculos partidistas identificados, mientras que nueve quedaron en una categoría aparte por falta de información sobre sus antecedentes personales o laborales.

En esa línea, Transparencia Venezuela advirtió sobre la importancia de vigilar la conformación del comité.

El Comité de Postulaciones Judiciales en Venezuela es un órgano asesor y participativo de carácter constitucional.

Dicha instancia es la encargada de preseleccionar a los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y asesorar en la elección de jueces de la jurisdicción disciplinaria.

 

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