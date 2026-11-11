Google DeepMind presenta AlphaGenome 2, una versión mejorada de su IA para descifrar los secretos del genoma humano

La división de inteligencia artificial Google DeepMind anunció oficialmente el lanzamiento de AlphaGenome 2, su modelo tecnológico de última generación diseñado para predecir con rigor la forma en que las secuencias de ADN y sus variaciones inciden directamente en tipos específicos de células humanas, con el fin de proporcionar a la comunidad científica una herramienta fundamental para desentrañar los factores celulares que originan diversas patologías.

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La plataforma fue entrenada mediante el análisis exhaustivo de más de 100 millones de perfiles celulares individuales provenientes de 68 tejidos distintos, con la integración de bases de datos estratégicas como el proyecto internacional “Human Cell Atlas”, destacado por cartografiar la totalidad de las estructuras celulares del organismo humano.

De acuerdo con los informes técnicos de la corporación, esta actualización representa “una mejora sustancial” en el rendimiento predictivo frente a su predecesora presentada en 2025, al lograr identificar casi el doble de variantes capaces de modificar la expresión genética celular sin requerir procesos adicionales de reentrenamiento para analizar nuevos experimentos.

“Esperamos ver cómo los investigadores de toda la comunidad utilizan AlphaGenome 2 y sus predicciones mejoradas específicas para cada tipo celular, con el fin de descubrir cómo actúan las variantes genéticas en las distintas células, y qué nos revela esto sobre la biología fundamental y las enfermedades”, explicó la compañía tecnológica al resaltar el impacto de esta herramienta.

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Las autoridades de la empresa recordaron que tanto AlphaGenome como su nueva versión AlphaGenome 2 están destinados de manera exclusiva a fines de investigación científica y no han sido validados ni aprobados para su utilización en entornos clínicos o diagnósticos médicos.