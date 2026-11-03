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Primera caída del gobierno de Pedro Sánchez tras trágico accidente ferroviario que dejó 69 muertes

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Este martes, a tan solo un día de completarse la primera semana del accidente ferroviario en la provincia de Toledo, España, que dejó 69 muertos, el ministro de Transporte, Oscar Puente, ha dimitido de su cargo a pesar de que en un primer momento había descartado hacerlo. Puente comunicó su renuncia al finalizar su comparecencia en la comisión permanente del Congreso de los Diputados.

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