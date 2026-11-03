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Martes, 03 de noviembre de 2026
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Murió reconocido influencer de Estados Unidos tras sufrir un accidente de motocicleta: su novia confirmó el fallecimiento

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Fallecimiento de influencer - Canva
Fallecimiento de influencer - Canva
El creador de contenido tenía más de un millón de seguidores en Instagram y su novia compartió un emotivo mensaje en el que recordó la batalla personal que enfrentó durante varios años.

El mundo de las redes sociales está de luto por la muerte de Liam Fitzgerald, un reconocido creador de contenido de Estados Unidos que falleció a los 29 años tras sufrir un accidente de motocicleta. La noticia fue confirmada por su novia, Jamie Lyn Rinaldi, mediante una publicación en Instagram, donde el influenciador acumulaba más de un millón de seguidores.

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Según el mensaje compartido por su pareja, el accidente ocurrió durante la madrugada del viernes 30 de octubre, alrededor de las 2:00 a. m. Fitzgerald sufrió lesiones de gravedad y, pese a los esfuerzos de las personas que intentaron auxiliarlo y salvarle la vida, no logró sobrevivir.

No hay palabras para describir el dolor de esta pérdida. Es un momento increíblemente difícil y desgarrador para todos los que lo conocieron y amaron”, expresó Rinaldi al comunicar el fallecimiento.

Asimismo, pidió comprensión y respeto por la privacidad de sus familiares y seres queridos durante este difícil momento.

La muerte del joven generó numerosas reacciones entre sus seguidores y otros creadores de contenido, quienes utilizaron las redes sociales para despedirlo y recordar el impacto que tuvo a través de sus publicaciones.

Cabe resaltar que Fitzgerald nació en Evansville, Wisconsin, y posteriormente desarrolló su carrera como creador de contenido, entrenador físico y modelo. Radicado en Miami, Florida, consiguió reunir una comunidad de más de un millón de seguidores en Instagram, donde compartía publicaciones relacionadas con el acondicionamiento físico, la moda, el estilo de vida y las finanzas.

Además de su actividad en redes sociales, ofrecía asesorías personalizadas de entrenamiento y compartía su interés por la producción audiovisual. Entre sus principales aficiones también estaban las motocicletas, que aparecían con frecuencia en sus publicaciones.

Tras conocerse su muerte, sus familiares compartieron otro mensaje de despedida en el que destacaron su personalidad, su creatividad y su pasión por grabar, producir y editar videos para mostrar sus experiencias e inspirar a otras personas. Lo describieron como “una luz brillante que iluminaba cada habitación en la que entraba”.

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Sin embargo, uno de los aspectos más personales del homenaje fue la referencia a la batalla que Fitzgerald enfrentó durante varios años contra el alcohol. Su familia decidió hacer pública esta situación con la intención de que su historia pudiera servir de apoyo a otras personas que atraviesan dificultades similares.

Esto se comparte con la esperanza de que su historia llegue a alguien que lo necesite. Si estás peleando esa batalla, por favor mantente fuerte”, señalaron sus allegados.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente de motocicleta.

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