ONU revela que la mayoría de los niños migrantes que llegaron a Europa en 2025 viajaban solos

La mayoría de los niños migrantes que llegaron a Europa el año pasado viajaban solos, informó este miércoles Naciones Unidas, que alerta de los abusos y la violencia a los que se enfrentan durante el trayecto.

Más de 20.000 de los 31.100 niños que llegaron a Europa por las rutas migratorias el año pasado lo hicieron sin sus padres o un tutor, señalaron en un estudio conjunto las agencias de la ONU para la infancia, la migración y los refugiados.

"Este informe muestra cuán expuestos están a la violencia y la explotación cuando las vías seguras son limitadas y deben depender de los traficantes", declaró Amy Pope, directora de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

"Ningún menor debería tener que enfrentar estos riesgos solo", añadió.

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Aunque el número total de niños que llegaron por mar y tierra a Bulgaria, Chipre, Grecia, Italia, Malta y España cayó un 25% respecto a 2024, la proporción de menores no acompañados aumentó del 51% al 67%.

Más de 12.000 menores no acompañados llegaron a Italia, principalmente procedentes de Egipto, Eritrea, Bangladés, Somalia y Sudán.

Y más de 4.700 menores no acompañados llegaron a España, principalmente procedentes de Argelia, Marruecos, Mali y Senegal. "Los viajes son peligrosos", indicó la OIM.

Casi la mitad de los migrantes de entre 15 y 24 años entrevistados por la OIM dijeron haber sufrido violencia física durante su trayecto, especialmente en Libia.

"La OIM insta a los Estados miembros de la Unión Europea a colocar el interés superior del niño en el centro de cada decisión, a garantizar un acceso oportuno a los servicios y a no detener nunca a menores por razones de migración irregular", señaló el comunicado.