Lo llevaron a la frontera y lo entregaron: Migración Colombia expulsó a extranjero condenado por hurto agravado y lo puso frente a las autoridades venezolanas

Migración Colombia informó este martes 6 de octubre sobre la expulsión de un ciudadano extranjero que había cumplido una condena por el delito de hurto calificado y agravado. El procedimiento se llevó a cabo en el departamento de Arauca, donde el hombre fue entregado a las autoridades venezolanas en el Puente Internacional José Antonio Páez.

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Según la publicación de la entidad migratoria, el ciudadano había cumplido una pena por estos delitos antes de ser expulsado del territorio colombiano. Sin embargo, la información divulgada no precisa su identidad, la duración de la condena ni las circunstancias específicas del caso.

Este procedimiento se realizó en uno de los pasos fronterizos que conectan a Colombia con Venezuela, utilizado para el tránsito de personas entre Arauca y El Amparo, en el estado venezolano de Apure.

La actuación se da en el marco de las facultades de control migratorio del Estado colombiano, que contemplan medidas administrativas como la expulsión de extranjeros cuando se configuran las causales previstas en la legislación. Estas decisiones son distintas de las condenas penales impuestas por los jueces.

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Cabe resaltar que Migración Colombia ha informado durante septiembre de 2026 sobre otros procedimientos de expulsión de extranjeros relacionados con antecedentes y conductas delictivas. El 13 de septiembre, por ejemplo, reportó un operativo en Medellín en el que identificó a 17 extranjeros con anotaciones y antecedentes que podían dar lugar a esta medida.

La entidad también explicó, en una publicación del 17 de septiembre, que aplicó medidas de expulsión a cuatro extranjeros identificados en Bogotá y Boyacá, en procedimientos relacionados con registros por conductas que afectan la seguridad y la convivencia.

El Puente Internacional José Antonio Páez es uno de los pasos oficiales de control migratorio entre Colombia y Venezuela.