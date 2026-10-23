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Extradición

Así fue la extradición a EE. UU. de siete colombianos acusados de narcotráfico, terrorismo y nexos con las FARC, el Clan del Golfo y el Tren de Aragua

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
extradición a Estados Unidos a SIETE colombianos-Foto Tomada de X @ABDELAESPRIELLA
extradición a Estados Unidos a SIETE colombianos-Foto Tomada de X @ABDELAESPRIELLA
Las autoridades entregaron a la justicia norteamericana a cabecillas de las FARC, Clan del Golfo y del Tren de Aragua en el marco del acuerdo de cooperación bilateral.

El Gobierno de la República de Colombia, a través de la Policía Nacional y en estrecha coordinación con las autoridades de los Estados Unidos, concretó este viernes la extradición de siete ciudadanos colombianos requeridos por tribunales norteamericanos por la comisión de delitos vinculados al narcotráfico, el lavado de activos y el fraude transnacional.

Entre los criminales entregados a la justicia norteamericana destaca la figura de alias ‘Mocho Olmedo’, señalado cabecilla del Frente 33 de las estructuras armadas residuales de las disidencias de las FARC, a quien se imputa la responsabilidad en casos de reclutamiento forzado de menores, desplazamiento masivo de comunidades rurales y múltiples homicidios.

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Asimismo, la operación de traslado judicial incluyó a alias ‘Cholo Banano’, identificado por los organismos de inteligencia como uno de los principales financiadores del grupo Clan del Golfo, junto a alias ‘Chocó’ o ‘Ñato’, presunto articulador logístico al servicio de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

“En la Patria Milagro no hay escondite para los criminales ni impunidad para quienes siembran el terror; los vamos a perseguir sin descanso, a golpear sus finanzas y a ponerlos a disposición de la justicia dentro y fuera de Colombia”, ratificó el Ejecutivo nacional al reafirmar la vigencia y efectividad de los tratados de extradición.

La entrega simultánea de estos siete procesados representa un contundente revés contra las finanzas y las cadenas de mando de las redes delictivas que pretendían utilizar el territorio patrio como retaguardia impune para sus operaciones ilícitas.

Esta acción coordinada con la administración norteamericana consolida la alianza estratégica en materia de seguridad e inteligencia para desmantelar de forma integral al crimen organizado.

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La determinación inflexible del Estado colombiano reafirma el principio de soberanía y justicia, garantizando que ningún actor al margen de la ley logre evadir la acción de los tribunales internacionales.

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