ONU suspende plan de evacuación del estrecho de Ormuz tras un ataque del régimen de Irán

La evacuación de unos 11.000 marineros atrapados por el cierre del estrecho de Ormuz fue suspendida este jueves tras un ataque a un buque en el golfo de Omán, según informó la Organización Marítima Internacional (OMI).

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El organismo marítimo de la ONU anunció a principios de esta semana que comenzaría la evacuación de 600 buques y sus tripulaciones, atrapados por la guerra entre Estados Unidos e Irán, luego de que Washington y Teherán alcanzaran un acuerdo preliminar para poner fin al conflicto.

Sin embargo, un buque de carga resultó dañado por un proyectil desconocido frente a la costa omaní, en el estratégico estrecho, el jueves, lo que llevó a la OMI a detener la operación.

"He decidido suspender temporalmente la implementación del plan de evacuación para reconfirmar que se mantienen las garantías de seguridad necesarias para los buques incluidos en nuestra lista de evacuación y para todos los que se encuentran en la región", declaró el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, en un comunicado.

El buque que fue alcanzado no navegaba bajo el marco de evacuación de la OMI, que comenzó el martes por la noche, según declaró Domínguez.

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La agencia de seguridad británica UKMTO (Operaciones Marítimas del Reino Unido) informó que el capitán del barco había reportado daños en el puente, pero no víctimas.

Según una publicación de la firma de análisis Kpler, el miércoles se registraron setenta cruces confirmados del Estrecho de Ormuz, pero el tráfico se sitúa en torno a la mitad de su nivel anterior a la guerra.

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán advirtió en X que los buques que utilicen rutas fuera del marco designado "no estarán cubiertos por las garantías de paso seguro".

El jueves, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió contra cualquier cruce del Estrecho de Ormuz sin autorización, indicando que los buques que no cumplan "serán sancionados".