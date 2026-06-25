NTN24
Jueves, 25 de junio de 2026
Jueves, 25 de junio de 2026
ONU

ONU suspende plan de evacuación del estrecho de Ormuz tras un ataque del régimen de Irán

junio 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) de EE. UU. en el estrecho de Ormuz - Foto: EFE
Destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) de EE. UU. en el estrecho de Ormuz - Foto: EFE
La ONU anunció que comenzaría la evacuación de 600 buques y sus tripulaciones, atrapados por la guerra entre Estados Unidos e Irán, luego del acuerdo preliminar.

La evacuación de unos 11.000 marineros atrapados por el cierre del estrecho de Ormuz fue suspendida este jueves tras un ataque a un buque en el golfo de Omán, según informó la Organización Marítima Internacional (OMI).

TE PUEDE INTERESAR:

El organismo marítimo de la ONU anunció a principios de esta semana que comenzaría la evacuación de 600 buques y sus tripulaciones, atrapados por la guerra entre Estados Unidos e Irán, luego de que Washington y Teherán alcanzaran un acuerdo preliminar para poner fin al conflicto.

Sin embargo, un buque de carga resultó dañado por un proyectil desconocido frente a la costa omaní, en el estratégico estrecho, el jueves, lo que llevó a la OMI a detener la operación.

"He decidido suspender temporalmente la implementación del plan de evacuación para reconfirmar que se mantienen las garantías de seguridad necesarias para los buques incluidos en nuestra lista de evacuación y para todos los que se encuentran en la región", declaró el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, en un comunicado.

El buque que fue alcanzado no navegaba bajo el marco de evacuación de la OMI, que comenzó el martes por la noche, según declaró Domínguez.

o

La agencia de seguridad británica UKMTO (Operaciones Marítimas del Reino Unido) informó que el capitán del barco había reportado daños en el puente, pero no víctimas.

Según una publicación de la firma de análisis Kpler, el miércoles se registraron setenta cruces confirmados del Estrecho de Ormuz, pero el tráfico se sitúa en torno a la mitad de su nivel anterior a la guerra.

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán advirtió en X que los buques que utilicen rutas fuera del marco designado "no estarán cubiertos por las garantías de paso seguro".

El jueves, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió contra cualquier cruce del Estrecho de Ormuz sin autorización, indicando que los buques que no cumplan "serán sancionados".

Temas relacionados:

ONU

estrecho de Ormuz

Ataque

Evacuación

Estados Unidos

Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Colombia se salvó, se salvó por milímetros": Paloma Valencia critica las advertencias de Petro y Cepeda tras el triunfo de Abelardo De La Espriella

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La duración de estas réplicas se puede extender por días o incluso meses": experto sobre doble terremoto en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experta analiza en NTN24 los potentes terremotos que devastaron a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez fueron los que vendieron a Maduro": exvicepresidente de Colombia Francisco Santos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella - AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Recibiré una nación golpeada, pero no derrotada": Abelardo de la Espriella en su discurso después de recibir las credenciales como presidente electo de Colombia

Tim Kaine, senador del partido demócrata - Foto: EFE
Régimen venezolano

"Necesitamos una fecha, un plan y un proceso claro": senador demócrata de EE. UU. Tim Kaine pide elecciones libres en Venezuela

Paloma Valencia, excandidata presidencial - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Colombia se salvó, se salvó por milímetros": Paloma Valencia critica las advertencias de Petro y Cepeda tras el triunfo de Abelardo De La Espriella

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori - Fotos: EFE
Elecciones en Perú

"Es una pataleta": excanciller peruano ante la postura de Sánchez por triunfo de Keiko Fujimori

Abelardo de la Espriella - AFP
Colombia

Experto advierte sobre los principales desafíos que tendrá Abelardo de la Espriella a su llegada al gobierno de Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella - AFP
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella asegura que "Colombia hará parte del Escudo de las Américas" que Trump fundó con otros presidentes aliados de la región

Estrecho de Ormuz/ J. D. Vance - Fotos EFE
Estados Unidos e Irán

Régimen iraní afirma haber vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz por supuestas violaciones al acuerdo; EE. UU. dice que no hay pruebas del bloqueo

Terremoto en Venezuela | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Estos son los estados de Venezuela en los que se habilitarán centros de acopio tras fuerte terremotos que sacudieron al país

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Tim Kaine, senador del partido demócrata - Foto: EFE
Régimen venezolano

"Necesitamos una fecha, un plan y un proceso claro": senador demócrata de EE. UU. Tim Kaine pide elecciones libres en Venezuela

Argentina ante Argelia en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Argelia se queja ante la FIFA por "injusticia arbitral" en el debut contra Argentina en el Mundial 2026

Sabri Lamouchi deja la dirección técnica de Túnez - Foto: AFP
Mundial 2026

Insólito: el entrenador de Túnez fue despedido después de la goleada que les propinó Suecia en el Mundial, pero ya se conoce su reemplazo

Abelardo de la Espriella - AFP
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella asegura que "Colombia hará parte del Escudo de las Américas" que Trump fundó con otros presidentes aliados de la región

Estrecho de Ormuz/ J. D. Vance - Fotos EFE
Estados Unidos e Irán

Régimen iraní afirma haber vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz por supuestas violaciones al acuerdo; EE. UU. dice que no hay pruebas del bloqueo

Matthew Perry (AFP)
Matthew Perry

Condenan a más de tres años de prisión a asistente personal del actor de Matthew Perry por inyectarle regularmente ketamina

Pedro Sánchez | Foto: EFE
Condena

Condenan a 24 años de prisión a exministro de Pedro Sánchez por corrupción en España: oposición pide la dimisión del Gobierno

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre