NTN24
Domingo, 12 de julio de 2026
Domingo, 12 de julio de 2026
México
Programa: Mesa de periodistas

¿Cómo afecta a Sheibaum el vínculo que tendría López Obrador con Ismael "El Mayo"?: experto analiza

julio 12, 2026
Por: Redacción NTN24
El periodista de TV Azteca y columnista del Heraldo, Manuel López San Martín, hizo un análisis en el programa Mesa de Periodistas sobre los vínculos del cofundador del cártel de Sinaloa de Ismael "El Mayo" Zambada con el expresidente Manuel López Obrador y diferentes políticos en México. Sobre las implicaciones que esto tendría ante la justicia de Estados Unidos y cómo esto podría afectar a la presidenta Claudia Sheinbaum ante la nación norteamericana.

También le puede interesar

Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum (EFE) - Ismael "El Mayo" (AFP)
México

¿Cómo afecta a Sheibaum el vínculo que tendría López Obrador con Ismael "El Mayo"?: experto analiza

Afectaciones de terremotos en Venezuela - Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

“El origen de este desastre fue geológico, pero magnificado por decisiones políticas tomadas tanto con Chaves como Maduro”: analista internacional

Gustavo Petro - Foto: AFP
Colombia

“Él (Petro) lo que quiere es generar un caos para su salida”: analista sobre el empalme en Colombia para el cambio de presidente

Larry Rojas, afectado por los terremotos de Venezuela - Foto captura
Visa humanitaria

Hombre que perdió a su esposa e hijo en los terremotos en Venezuela, solicita una visa humanitaria para reencontrarse con la familia que le queda en Chile

Iván Cepeda - Foto EFE
Elecciones en Colombia

Será presentada ante EE. UU. la denuncia sobre la presunta presión de grupos armados que habría favorecido con casi 4 millones de votos a Iván Cepeda

Terremoto en Venezuela

Médicos voluntarios están desplegados en La Guaira: "Vamos a dividir nuestra vida en nuestro trabajo y en el trabajo ciudadano"

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Será presentada ante EE. UU. la denuncia sobre la presunta presión de grupos armados que habría favorecido con casi 4 millones de votos a Iván Cepeda

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El origen de este desastre fue geológico, pero magnificado por decisiones políticas tomadas tanto con Chaves como Maduro”: analista internacional

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Hombre que perdió a su esposa e hijo en los terremotos en Venezuela, solicita una visa humanitaria para reencontrarse con la familia que le queda en Chile

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Qué opina realmente Marco Rubio sobre María Corina Machado? El secretario de Estado lo dejó por escrito

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
ELN

"Habrá mano dura para combatir estas estructuras criminales": analista sobre atentado en Colombia

Terremoto en Venezuela

NTN24 pudo estar al interior de uno de los vuelos de ayuda humanitaria que Estados Unidos enviará desde Miami a Venezuela

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - EFE
La Noche

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Disidencias de las Farc - Foto de referencia: EFE
Violencia en Colombia

Gobernadores denuncian amenazas de disidencias Farc en medio de transición presidencial en Colombia

Gustavo Petro Urrego - AFP
Paz total

Las alarmantes cifras de la "Paz Total" del Gobierno Petro que nunca fue paz total

Más de Actualidad

Ver más
Reunión entre el jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, y Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana, solicitado por la justicia de los EE. UU.
Dictadura en Venezuela

Jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, se reúne con Diosdado Cabello, por quien EE. UU. ofrece USD 25 millones de recompensa

Daños ocasionados por terremotos registrados en Venezuela - Foto: NTN24
Terremoto en Venezuela

Más de 100 edificios han quedado en pérdida total en Venezuela

Venezolanos recaudando insumos en un centro de acopio / Maikel García, beisbolista venezolano - EFE
Terremoto en Venezuela

"Venezuela tiene miles de militares y policías, pero los que están ayudando son los civiles": MVP del Clásico Mundial, Maikel García, sobre reacción ante los terremotos

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Reunión entre el jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, y Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana, solicitado por la justicia de los EE. UU.
Dictadura en Venezuela

Jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, se reúne con Diosdado Cabello, por quien EE. UU. ofrece USD 25 millones de recompensa

Daños ocasionados por terremotos registrados en Venezuela - Foto: NTN24
Terremoto en Venezuela

Más de 100 edificios han quedado en pérdida total en Venezuela

Lionel Messi en el partido ante Austria en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Lionel Messi

Messi se convierte en el máximo goleador en la historia de los mundiales tras anotar ante Austria: así fue el tanto del argentino

Venezolanos recaudando insumos en un centro de acopio / Maikel García, beisbolista venezolano - EFE
Terremoto en Venezuela

"Venezuela tiene miles de militares y policías, pero los que están ayudando son los civiles": MVP del Clásico Mundial, Maikel García, sobre reacción ante los terremotos

Shakira y sus hijos Milan y Sasha - Foto AFP
Shakira

"Será campeona": la predicción de Milan, hijo de Shakira, sobre el Mundial 2026

Foto: SOUTHCOM
Terremoto en Venezuela

Dos imponentes buques de guerra de EE. UU. llegarán a Venezuela para ayudar a las víctimas de los terremotos

La Guaira | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

El doloroso antes y después de una reconocida zona de La Guaira tras los terremotos: decenas de edificios colapsaron

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre