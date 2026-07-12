¿Cómo afecta a Sheibaum el vínculo que tendría López Obrador con Ismael "El Mayo"?: experto analiza

El periodista de TV Azteca y columnista del Heraldo, Manuel López San Martín, hizo un análisis en el programa Mesa de Periodistas sobre los vínculos del cofundador del cártel de Sinaloa de Ismael "El Mayo" Zambada con el expresidente Manuel López Obrador y diferentes políticos en México. Sobre las implicaciones que esto tendría ante la justicia de Estados Unidos y cómo esto podría afectar a la presidenta Claudia Sheinbaum ante la nación norteamericana.