Los mecanismos de participación de María Corina dentro de las negociaciones “no están resueltos”

Este jueves, el secretario de Estado, Marco Rubio, manifestó que María Corina Machado “representa un elemento muy importante” dentro del proceso hacia la “transición democrática”. Sobre este tema, el programa La Tarde de NTN24 conversó con Alejandro Hernández, director del portal digital La Gran Aldea, quien aseguró que con estas declaraciones del funcionario norteamericano se envía un mensaje a Dinorah Figuera respecto a la delegación de la oposición que se está conformando para este diálogo con el régimen.