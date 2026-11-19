La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) anunció este jueves que sus operaciones contra los grupos criminales que controlan gran parte de Puerto Príncipe han entrado en una nueva fase enfocada en desmantelar de manera definitiva las estructuras de poder de estas organizaciones.

Según informó la GSF en un comunicado publicado en la plataforma X, durante meses la fuerza multinacional ha realizado patrullas nocturnas, recopilado información de inteligencia y ejecutado operaciones específicas para identificar las posiciones de las bandas y debilitar su influencia en el territorio haitiano.

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“Ahora, las operaciones entran en una nueva fase: aumentar la presión sobre las redes de las bandas, desmantelar más bastiones y ampliar el control sobre áreas estratégicas”, indicó la Fuerza de Supresión de Pandillas en un mensaje acompañado de un video que muestra una intervención en Tabarre, comuna de Puerto Príncipe.

Asimismo, la entidad subrayó que el propósito central de esta estrategia consiste en “no solo desplazar a las pandillas, sino desmantelar su control sobre las comunidades, recuperar el territorio e impedir su regreso”, con la consolidación de una presencia sostenida que permita restablecer la autoridad estatal en los sectores críticos del área metropolitana de Puerto Príncipe.

En paralelo a este anuncio, la Policía Nacional de Haití (PNH) reportó este jueves la neutralización de 34 presuntos integrantes de una organización armada durante una operación ejecutada con vehículos blindados y apoyo aéreo en la localidad de Martissant, específicamente en un refugio vinculado a Renel Destina, alias ‘Ti Lapli’, cabecilla de la estructura Grand Ravine y aliado de la coalición G-Pep.

Las operaciones recientes también incluyen progresos de las tropas salvadoreñas, que recuperaron el control de la subcomisaría de Portail Léogâne, la central de la Electricidad de Haití (EDH) y el estadio de fútbol Sylvio Cator, donde los militares centroamericanos instalaron una base de operaciones.

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