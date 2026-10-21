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Miércoles, 21 de octubre de 2026
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Papa León XIV

El papa León XIV no necesitará "ningún tratamiento adicional" tras extirparle un tumor en uno de sus pulmones, indicaron los médicos

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Papa León XIV- Foto: EFE
Papa León XIV- Foto: EFE
La operación se llevó a cabo el 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma.

El papa León XIV no necesita tratamiento tras la operación a la que fue sometido la semana pasada para extirparle un tumor canceroso del pulmón, indicaron sus médicos este miércoles.

Los resultados de las pruebas revelaron que el cáncer del pontífice, de 71 años, "estaba localizado" y "una evaluación oncológica posterior confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional", informaron los médicos en un comunicado emitido por el Vaticano.

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León XIV, que fue elegido el año pasado como el primer papa estadounidense, comunicó a sus seguidores el 11 de octubre que se sometería a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo.

La operación se llevó a cabo el 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma.

Los médicos revelaron después que el tumor era canceroso y que habían tenido que extirparle parte del pulmón derecho.

El papa recibió el alta el 17 de octubre y cinco días después aseguró que iba a retomar sus funciones "de forma gradual".

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El máximo representante de la Iglesia Católica dijo que quiere realizar la gira sudamericana prevista del 6 al 17 de noviembre, que incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú, este último, país en el que vivió dos décadas.

La enfermedad tomó por sorpresa al Vaticano, al generar temores de que un tratamiento prolongado de radioterapia o quimioterapia pudiera afectar la capacidad del papa para dirigir la institución.

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