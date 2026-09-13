NTN24
Domingo, 13 de septiembre de 2026
Domingo, 13 de septiembre de 2026
Migración Colombia

Operativo en Medellín dejó 17 extranjeros con medida de expulsión: autoridades reportan antecedentes por hurto, drogas y riñas

septiembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Operativo en Medellín dejó 17 extranjeros con medida de expulsión - Foto Migración Colombia
Operativo en Medellín dejó 17 extranjeros con medida de expulsión - Foto Migración Colombia
La información fue difundida por Migración Colombia y posteriormente destacada por el abogado y dirigente político Abelardo de la Espriella en sus redes sociales.

Un operativo coordinado entre Migración Colombia, la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y el Ejército permitió identificar a 17 ciudadanos extranjeros que serán expulsados del país, según informó este domingo 13 de septiembre Migración Colombia.

o

La entidad señaló que los extranjeros tenían anotaciones y antecedentes relacionados con hurto, consumo de estupefacientes, porte de armas blancas y riñas. La información fue difundida por Migración Colombia y posteriormente destacada por el presidente Abelardo de la Espriella en sus redes sociales.

Las acciones de control se desarrollaron en distintos puntos de Medellín, entre ellos Barrio Antioquia y el sector de Parque Lleras, zonas donde las autoridades han concentrado operativos frente a delitos que afectan la seguridad y la convivencia.

El procedimiento dejó además cuatro extranjeros capturados y siete personas inadmitidas en el aeropuerto internacional José María Córdova. También fueron detectados dos casos mediante circular azul de Interpol, de acuerdo con los reportes conocidos sobre el operativo.

Uno de los casos que llamó la atención de las autoridades corresponde a un extranjero que, según el alcalde Federico Gutiérrez, había sido detenido en 23 oportunidades. El dato fue utilizado para cuestionar la reincidencia de algunas personas involucradas en hechos delictivos en la ciudad.

o

La operación se produce en medio de una política de mayor presión sobre los extranjeros que cometen delitos o incumplen las normas migratorias en Medellín. En los últimos años, la ciudad también ha reforzado los controles contra la explotación sexual de menores y el turismo sexual, especialmente en sectores como El Poblado.

El caso se suma así a los recientes operativos de seguridad adelantados en Medellín, con participación conjunta de autoridades locales, Policía, Ejército y Migración, en una estrategia que busca combinar controles migratorios, identificación de personas con antecedentes y acciones contra estructuras o conductas que afectan la seguridad de la ciudad.

Temas relacionados:

Migración Colombia

Captura

Expulsión

Gobierno de Colombia

Emigrantes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sanos para delinquir y “enfermos” para pagar sus crímenes: las palpitaciones del cinismo de Cilia Flores

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay que desmontar el aparato represor al servicio de una causa política": Jorge Millán sobre el TSJ en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Macro golpe de Trump, De La Espriella y Noboa al crimen: cazan a uno de los criminales más buscados

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Ataque en estrecho de Ormuz deja un muerto en barco iraní antes de reunión sobre bloqueo marítimo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Imparable: Gobierno De la Espriella ataca la minería ilegal y destruye unidades de extracción de oro del Clan del Golfo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella y su mensaje a Iván Mordisco - Fotos: AFP/EFE
Iván Mordisco

Golpe a Mordisco: De la Espriella y la DEA destruyen pista de aterrizaje para el narcotráfico

Abuchean a Iván Cepeda en el aeropuerto de Barranquilla / FOTO: Captura de pantalla
Iván Cepeda

“Guerrillero, guerrillero”: como a Petro, abuchean a Iván Cepeda en aeropuerto de Colombia

Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Acuerdo petrolero

Informe secreto filtrado por error revela la opinión de los venezolanos sobre el acuerdo petrolero

Marco Rubio y Delcy Rodríguez | Fotos: EFE-AFP
Régimen venezolano

¿Prepara Delcy reunión con Rubio en Nueva York? Renuevan consulado días antes de la ONU

Consulado de Venezuela en Nueva York
Nueva York

¿Están abriendo el consulado de Venezuela en Nueva York? Estuvimos en el lugar y esto presenciamos

Más de Actualidad

Ver más
Marco Rubio - Foto AFP
Marco Rubio

Así fue la llegada de Marco Rubio a Ecuador en medio su de gira por Sudamérica: cooperación "hombro a hombro"

Ataques Rusia a Ucrania - Foto referencia: AFP
Rusia

Rusia reanuda los ataques contra Kiev y Zelenski solicita ayuda a Trump para contener los misiles

Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur - Foto: AFP/Canva
Comando Sur

“EE. UU. está buscando una nueva relación con Colombia”: experto tras visita del jefe de Comando Sur

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Marco Rubio - Foto AFP
Marco Rubio

Así fue la llegada de Marco Rubio a Ecuador en medio su de gira por Sudamérica: cooperación "hombro a hombro"

Real Betis vs Real Sociedad - EFE
Selección Colombia

Como en el Mundial: así fue la jugada de figura de Colombia en la Liga de España que fue clave en primera victoria de su equipo en la temporada

Ataques Rusia a Ucrania - Foto referencia: AFP
Rusia

Rusia reanuda los ataques contra Kiev y Zelenski solicita ayuda a Trump para contener los misiles

Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur - Foto: AFP/Canva
Comando Sur

“EE. UU. está buscando una nueva relación con Colombia”: experto tras visita del jefe de Comando Sur

María Claudia Tarazona | Foto: AFP
María Claudia Tarazona

María Claudia Tarazona: "desde el primer momento del asesinato, yo le dije a la señora fiscal, yo creo que el esquema de Miguel estaba infiltrado"

El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio-Foto: EFE
Marco Rubio

¿Qué pasará con la relación comercial entre Colombia y China tras la visita de Marco Rubio?

Carlos A. Giménez - EFE
Carlos A. Giménez

Carlos Giménez advierte de sanciones y retiro de visas a quienes hagan negocios con el régimen de Nicaragua

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023