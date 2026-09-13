Operativo en Medellín dejó 17 extranjeros con medida de expulsión: autoridades reportan antecedentes por hurto, drogas y riñas

Un operativo coordinado entre Migración Colombia, la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y el Ejército permitió identificar a 17 ciudadanos extranjeros que serán expulsados del país, según informó este domingo 13 de septiembre Migración Colombia.

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La entidad señaló que los extranjeros tenían anotaciones y antecedentes relacionados con hurto, consumo de estupefacientes, porte de armas blancas y riñas. La información fue difundida por Migración Colombia y posteriormente destacada por el presidente Abelardo de la Espriella en sus redes sociales.

Las acciones de control se desarrollaron en distintos puntos de Medellín, entre ellos Barrio Antioquia y el sector de Parque Lleras, zonas donde las autoridades han concentrado operativos frente a delitos que afectan la seguridad y la convivencia.

El procedimiento dejó además cuatro extranjeros capturados y siete personas inadmitidas en el aeropuerto internacional José María Córdova. También fueron detectados dos casos mediante circular azul de Interpol, de acuerdo con los reportes conocidos sobre el operativo.

Uno de los casos que llamó la atención de las autoridades corresponde a un extranjero que, según el alcalde Federico Gutiérrez, había sido detenido en 23 oportunidades. El dato fue utilizado para cuestionar la reincidencia de algunas personas involucradas en hechos delictivos en la ciudad.

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La operación se produce en medio de una política de mayor presión sobre los extranjeros que cometen delitos o incumplen las normas migratorias en Medellín. En los últimos años, la ciudad también ha reforzado los controles contra la explotación sexual de menores y el turismo sexual, especialmente en sectores como El Poblado.

El caso se suma así a los recientes operativos de seguridad adelantados en Medellín, con participación conjunta de autoridades locales, Policía, Ejército y Migración, en una estrategia que busca combinar controles migratorios, identificación de personas con antecedentes y acciones contra estructuras o conductas que afectan la seguridad de la ciudad.