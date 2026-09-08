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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Rusia

Rusia reanuda los ataques contra Kiev y Zelenski solicita ayuda a Trump para contener los misiles

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques Rusia a Ucrania - Foto referencia: AFP
Ataques Rusia a Ucrania - Foto referencia: AFP
La administración militar de la capital activó por la noche la alerta aérea por misiles y ordenó a la población dirigirse a los refugios.

Después de tres días de tregua para darle una oportunidad a la diplomacia, Rusia reanudó este martes los ataques contra Kiev, donde murieron tres personas, y el presidente ucraniano planteó una reunión con Donald Trump para hablar del suministro de interceptores de misiles balísticos.

La administración militar de la capital activó por la noche la alerta aérea por misiles y ordenó a la población dirigirse a los refugios. El ejército de la vecina Polonia también puso a su fuerza aérea en alerta.

Según las autoridades ucranianas, tres personas murieron y 16 resultaron heridas en este ataque en el que participaron al menos 166 drones y decenas de misiles.

Hubo daños en 14 edificios residenciales, una escuela, una clínica, 25 vehículos, un supermercado y depósitos logísticos, de acuerdo con la fiscalía.

"Fue terrorífico, apenas tuvimos tiempo de salir corriendo hasta el párking", cuenta Nina Kimova, de 55 años, que vio arder su vehículo.

El líder ucraniano Volodimir Zelenski adoptó sin embargo un tono positivo, y dijo a la prensa que espera reunirse con Trump después del 20 de septiembre para intentar obtener suministros estadounidenses que permitan interceptar los misiles balísticos rusos.

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Aseguró además que confía en mantener conversaciones tripartitas con Rusia y Estados Unidos para relanzar las negociaciones de paz. "Cuanto antes, mejor", y "tal vez en el mes de septiembre", declaró Zelenski.

Este ataque ruso es el primero dirigido contra Kiev en tres noches, tras la expiración de una tregua recíproca anunciada por Moscú y Kiev durante la visita de los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner a ambas capitales.

"Me hubiera gustado que los norteamericanos no se marcharan", dijo a propósito Oleksander Tsvilijovski, de 26 años, que cuenta haber visto un almacén bombardeado muy cerca de su casa, en Kiev.

El canciller ucraniano, Andrii Sibiga, criticó que Rusia lanzara el ataque apenas se marcharon los representantes de Trump.

"En el momento en que se fueron los enviados de paz del presidente estadounidense, Putin lanzó otro ataque masivo y horroroso contra Kiev, dañando áreas residenciales y matando al menos a dos personas", dijo Sibiga en redes sociales, refiriéndose al presidente ruso, Vladimir Putin.

"Sus misiles balísticos hablan más alto que sus palabras en materia diplomática", agregó.

Witkoff estimó el lunes que la gira había propiciado unas conversaciones "significativas" con miras a la organización de negociaciones tripartitas, para poner fin al conflicto desencadenado con la invasión rusa de febrero de 2022.

"El presidente Trump está trabajando arduamente para detener la matanza y lograr una paz duradera", aseguró en la red social X.

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