Padre de militar colombiana ofrece a captores canjearse por ella y sus dos nietos secuestrados

Dos días después de cumplirse la desaparición de la sargento Karina Ramírez y sus pequeños hijos de 6 y 8 años, en entrevista con el programa 'La Noche', su padre Gerardo Ramírez pidió que le digan el lugar adonde tiene que ir para cambiarse por sus seres queridos.

"Sólo me indican, me dicen a dónde puedo ir, dónde puedo ubicarlos y yo llego allá", insistió el preocupado padre.

VEA TAMBIÉN Gobierno Petro inicia cese al fuego con el ELN en medio de acciones violentas atribuidas a esta guerrilla o

Según autoridades de Colombia, el secuestro de la mujer militar, madre cabeza de familia, y sus niños fue perpetrado por integrantes del grupo ilegal del ELN.

El pasado 4 de julio, cuando la sargento Karina Ramírez se aproximaba a Fortul para cumplir una orden del Ejército de trasladarse a ese lugar, fue interceptada por los secuestradores y desde entonces perdió comunicación con su familia.

“Ella tenía una orden de traslado. Según lo que me contaba tenía que presentarse el viernes, pero debido a otras circunstancias, pidió permiso y quedó entonces en que debía llegar el lunes; por eso ella tomó la decisión de irse, se fue de manera terrestre porque llevaba el trasteo, su vehículo y los niños con su mascota”.

Desde la población de Melgar en Tolima, Colombia, Gerardo dijo además que no estaba de acuerdo con el viaje de su hija y que intentó persuadirla para que cambiara de parecer.

"'Papá, es una orden que tengo y tengo que cumplirla', esa fue la decisión que ella tomó. Le dije incluso si quiere me voy con usted o le digo a su hermano el menor que la acompañe. Dijo: '¡No, yo me voy, ustedes quédense acá!' Ella acomodó el vehículo de forma de que los niños fueran ahí cómodos, les colocó unas cobijitas, unas almohaditas, ellos iban acostaditos y la mascota la metió adelante donde ella iba manejando", comentó.

El desesperado padre manifestó que le preocupa también la situación de su nieto de 6 años en condición de autismo e insistió en que es muy importante que permanezca unido a su madre, la sargento Ramírez.

"Me preocupa demasiado porque él es incontrolable, mantiene en movimiento en todo momento, cuando él quiere hacer una cosa y no puede hacerla, inmediatamente tiene unos impulsos fuertes, tira puños, muerde, aruña y eso me preocupa demasiado porque no sé cómo las personas que los tengan puedan actuar con el niño".

El secuestro de la militar de 35 años y sus dos hijos, ambos menores de edad, sucedió horas previas a que el gobierno Petro diera paso al decreto 1117 que ordena el cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN a partir del 3 de agosto, como se acordó en los acercamientos de paz adelantados por las partes.