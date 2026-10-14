NTN24
Miércoles, 14 de octubre de 2026
Miércoles, 14 de octubre de 2026
Papa

Papa León XIV envía un mensaje de gratitud desde el hospital Gemelli: "Ofreceré mis reflexiones a su debido tiempo"

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Papa Leo XIV-Foto: EFE
Papa Leo XIV-Foto: EFE
En la intervención quirúrgica realizada en el hospital Gemelli de Roma se extirpó parte del pulmón derecho del papa, quien ahora está a la espera de los resultados de una biopsia.

León XIV expresó su agradecimiento a los fieles y religiosos que participaron en el encuentro internacional con motivo del décimo aniversario de Amoris Laetitia.

A través de un mensaje leído durante la ceremonia de clausura, el pontífice reconoció las oraciones y el esfuerzo de quienes formaron parte de la reunión.

La nota había sido redactada y firmada el martes, poco antes de que ingresara al hospital Gemelli de Roma para someterse a una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar.

“Como saben, no he podido estar con ustedes estos días. Les agradezco cordialmente sus oraciones y el trabajo que han realizado juntos”, manifestó el papa en el mensaje.

En su escrito, León XIV destacó especialmente la participación de las familias, que compartieron sus “alegrías, dificultades y esperanzas” durante las jornadas.

Asimismo, agradeció a los representantes de las Iglesias católicas orientales y a los presidentes de las conferencias episcopales por su compromiso en la organización del evento. Una semana antes, el papa había participado en la inauguración de esta reunión, que congregó a obispos, familias y representantes de las conferencias episcopales.

o

En la intervención quirúrgica realizada el martes en el hospital Gemelli de Roma se extirpó parte del pulmón derecho del papa, quien ahora está a la espera de los resultados de una biopsia para determinar si el cáncer se ha extendido.

Según las pruebas posoperatorias, su evolución es "normal", con análisis de sangre y una radiografía torácica "conformes a la norma", afirmaron los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora en un comunicado difundido el miércoles por el Vaticano.

El sumo pontífice, de 71 años, desayunó y almorzó, caminó por su habitación y realizó fisioterapia respiratoria, precisaron los médicos.

La Santa Sede dijo que el papa "está animado", pero una fuente del Vaticano reconoció que fue "un shock para todos".

Según los especialistas, las pruebas adicionales permitirán determinar el estadio exacto de la enfermedad y los posibles tratamientos a seguir, como la radioterapia, aunque el pronóstico es muy positivo.

A pocas semanas de un viaje previsto a América Latina, los cirujanos operaron al santo padre el martes en el policlínico romano Gemelli.

Juanita Mora, portavoz de la American Lung Association, explicó a la AFP que cuando este tipo de cáncer "se detecta en fases tempranas, entonces tiene un pronóstico muy, muy bueno".

La tasa de supervivencia a cinco años de esta forma de cáncer, cuando el tumor se detecta en un estadio precoz, es del "80% al 98%, en particular tras una extirpación quirúrgica", añadió.

Otra fuente del Vaticano afirmó que el papa incluso celebró misa este miércoles.

León XIV está en una habitación del décimo piso del hospital, junto a una suite papal con capilla privada que actualmente se encuentra en proceso de renovación.

El Vaticano había indicado antes de la cirugía que el pontífice debía permanecer una semana hospitalizado, y por el momento se desconoce si tendrá que guardar un período de convalecencia más prolongado.

Temas relacionados:

Papa

Operación

Salud

Mensaje

Iglesia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Tendrá que dar las evidencias en Colombia o en Estados Unidos": asegura el abogado de Eva Ferrer, quien señala a Verónica Alcocer de tráfico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Venezuela hoy es un país desnutrido": experta ante indignantes declaraciones de Delcy Rodríguez en Roma

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Son hechos muy graves": Álvaro Leyva aportó documentación contra Gustavo Petro a la embajada de Estados Unidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Nos podemos apoyar en defensa”: Vivian Aisen tras inauguración de embajada de Colombia en Israel

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

“Total derroche”: excandidata republicana sobre la crisis diplomática que dejó Petro con EE. UU. e Israel

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Diosdado Cabello | Foto: AFP
Diosdado Cabello

“Pronto tendremos a Diosdado también": la advertencia del senador Giménez al régimen venezolano

Abelardo de la Espriella y Ana Pineda - AFP
Abelardo de la Espriella

Rechazo en Colombia a ataques del caricaturista 'Matador' a la esposa del presidente De la Espriella

Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez | Fotos: AFP
Gobierno de España

"Ha puesto al gobierno de España al servicio de una dictadura": senador del PP sobre el 'Delcygate'

Foto referencia | AFP
Carro bomba

Cauca bajo fuego: nuevo ataque terrorista con carro bomba sacude a Colombia

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura chavista - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Diosdado Cabello estaría colaborando con la justicia de EE. UU. para ser sacado de Venezuela a uno de estos dos países

Más de Actualidad

Ver más
Corte Constitucional de Colombia - Cortesía
Reforma pensional

La reforma pensional entrará en vigor en 2027 en Colombia: Corte exige a la Cámara subsanar fallas en puntos específicos

Marco Rubio - Foto EFE
Marco Rubio

Marco Rubio niega que EE. UU. impidiese el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Guacamayas en Venezuela - Fotos: EFE / X
Rescate

Rescatan a dos guacamayas atrapadas en árbol que posteriormente colapsó en el municipio Baruta

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Corte Constitucional de Colombia - Cortesía
Reforma pensional

La reforma pensional entrará en vigor en 2027 en Colombia: Corte exige a la Cámara subsanar fallas en puntos específicos

Marco Rubio - Foto EFE
Marco Rubio

Marco Rubio niega que EE. UU. impidiese el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Guacamayas en Venezuela - Fotos: EFE / X
Rescate

Rescatan a dos guacamayas atrapadas en árbol que posteriormente colapsó en el municipio Baruta

Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Venezuela

Subsecretario de Comercio de EE. UU. aterriza en Caracas para impulsar oportunidades de mercado

Falta de acción del régimen contra los grupos criminales colombianos en su territorio - Fotos: EFE
Cooperación

Importante que el régimen venezolano tome “decisiones” contra los grupos terroristas colombianos

Departamento de Estado de Estados Unidos | Foto: EFE
Venezuela

Estados Unidos ofrece becas a emprendedores venezolanos: así es cómo puede postularse al programa

Reserva Federal de Estados Unidos - Foto de EFE
Tasas de interés

Expectativa por eventual subida de las tasas de interés en Estados Unidos: Reserva Federal mantiene reuniones con los mercados

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023