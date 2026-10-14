Papa León XIV envía un mensaje de gratitud desde el hospital Gemelli: "Ofreceré mis reflexiones a su debido tiempo"

León XIV expresó su agradecimiento a los fieles y religiosos que participaron en el encuentro internacional con motivo del décimo aniversario de Amoris Laetitia.

A través de un mensaje leído durante la ceremonia de clausura, el pontífice reconoció las oraciones y el esfuerzo de quienes formaron parte de la reunión.

La nota había sido redactada y firmada el martes, poco antes de que ingresara al hospital Gemelli de Roma para someterse a una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar.

“Como saben, no he podido estar con ustedes estos días. Les agradezco cordialmente sus oraciones y el trabajo que han realizado juntos”, manifestó el papa en el mensaje.

En su escrito, León XIV destacó especialmente la participación de las familias, que compartieron sus “alegrías, dificultades y esperanzas” durante las jornadas.

Asimismo, agradeció a los representantes de las Iglesias católicas orientales y a los presidentes de las conferencias episcopales por su compromiso en la organización del evento. Una semana antes, el papa había participado en la inauguración de esta reunión, que congregó a obispos, familias y representantes de las conferencias episcopales.

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En la intervención quirúrgica realizada el martes en el hospital Gemelli de Roma se extirpó parte del pulmón derecho del papa, quien ahora está a la espera de los resultados de una biopsia para determinar si el cáncer se ha extendido.

Según las pruebas posoperatorias, su evolución es "normal", con análisis de sangre y una radiografía torácica "conformes a la norma", afirmaron los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora en un comunicado difundido el miércoles por el Vaticano.

El sumo pontífice, de 71 años, desayunó y almorzó, caminó por su habitación y realizó fisioterapia respiratoria, precisaron los médicos.

La Santa Sede dijo que el papa "está animado", pero una fuente del Vaticano reconoció que fue "un shock para todos".

Según los especialistas, las pruebas adicionales permitirán determinar el estadio exacto de la enfermedad y los posibles tratamientos a seguir, como la radioterapia, aunque el pronóstico es muy positivo.

A pocas semanas de un viaje previsto a América Latina, los cirujanos operaron al santo padre el martes en el policlínico romano Gemelli.

Juanita Mora, portavoz de la American Lung Association, explicó a la AFP que cuando este tipo de cáncer "se detecta en fases tempranas, entonces tiene un pronóstico muy, muy bueno".

La tasa de supervivencia a cinco años de esta forma de cáncer, cuando el tumor se detecta en un estadio precoz, es del "80% al 98%, en particular tras una extirpación quirúrgica", añadió.

Otra fuente del Vaticano afirmó que el papa incluso celebró misa este miércoles.

León XIV está en una habitación del décimo piso del hospital, junto a una suite papal con capilla privada que actualmente se encuentra en proceso de renovación.

El Vaticano había indicado antes de la cirugía que el pontífice debía permanecer una semana hospitalizado, y por el momento se desconoce si tendrá que guardar un período de convalecencia más prolongado.