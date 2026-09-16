Periodista grabó el trágico accidente aéreo en el que perdió la vida

El trágico accidente de un helicóptero de noticias en el barrio de Chatsworth, Los Ángeles, dejó este martes tres víctimas fatales, entre ellas la reconocida periodista Eliana Moreno, quien trabajaba para NBC4 y Telemundo 52, según confirmaron las autoridades locales.

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De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, también fallecieron el piloto de la aeronave, George Marciniw, y una tercera persona que se encontraba en tierra.

En un video difundido se puede ver, en cámara de primera persona, cómo se graba desde el mismo helicóptero un accidente de tránsito que estaba ocurriendo en la zona. Sin embargo, en cuestión de segundos, todo cambia cuando en la misma imagen se evidencia el momento en el que ocurre el trágico suceso en el que perdió la vida la periodista.

¿Quién era Eliana Moreno?

Eliana, la periodista fallecida el martes por la noche mientras cubría un accidente de tránsito para el canal de noticias en el que trabajaba, era conocida en redes como "Eli in the Heli" —que se traduce como Eli en el helicóptero—. Trabajaba como reportera y fotógrafa para los canales NBC4 y Telemundo 52, siendo la cara de los reportajes de ambas señales.

Nacida en el condado de Orange, ubicado al sur de Los Ángeles, Moreno se graduó de la carrera de Periodismo de Radiodifusión y Ciencias Políticas en la Universidad Chapman, en 2010.

Ese mismo año se incorporó al equipo aéreo de Angel City Air y, desde entonces, llevaba 16 años sobrevolando el sur de California para realizar coberturas periodísticas de incendios, persecuciones y accidentes para audiencias en inglés y español.

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De acuerdo con la información que trascendió, el hecho ocurrió el martes alrededor de las 19:00 en el bloque 9100 de North Mason Avenue, en Chatsworth, cuando el helicóptero cayó desde el aire y se estrelló contra dos locales comerciales, lo que provocó un incendio.

Eliana Moreno, el piloto George Marciniw y una tercera persona no identificada fallecieron producto del accidente. Los dos primeros trabajaban juntos desde 2023 y se dirigían a cubrir un accidente de tránsito que había ocurrido en la zona horas antes.