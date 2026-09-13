Sabalenka lo hizo de nuevo: reventó dos raquetas e insultó a un camarógrafo tras perder la final del US Open

La derrota en la final del US Open (Abierto de Estados Unidos) dejó una fuerte carga de frustración en Aryna Sabalenka.

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La tenista bielorrusa no pudo superar a la kazaja Elena Rybakina y, tras caer en tres sets, protagonizó varios momentos de enojo.

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Uno de los episodios ocurrió cuando un camarógrafo se acercó para captar las reacciones de Sabalenka después del partido.

En ese instante, visiblemente frustrada, la ahora número 2 del mundo se dirigió hacia él y le lanzó una grosería.

La tensión aumentó poco después, cuando la bielorrusa rompió sus raquetas.

Una vez finalizado el trámite, Sabalenka dijo: “Lo último que quiero hacer en este momento es dar un discurso, pero haré lo mejor posible".

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“Es difícil encontrar palabras en este momento”, expresó la tenista, quien también felicitó a Rybakina y a su equipo por la conquista.

Más tarde, durante la conferencia de prensa, Sabalenka explicó el motivo de su reacción y aseguró que romper la raqueta fue una manera de "exteriorizar la frustración acumulada".

La bielorrusa señaló que resultaba complicado controlar las emociones después de perder una final de Grand Slam.

Rybakina se impuso por 6-4, 5-7 y 6-2, resultado que no solo le entregó el título del US Open, sino que también le permitió convertirse en la nueva número 1 del ranking mundial.