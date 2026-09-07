Recuperan la caja negra del avión que se salió de la pista en Miami y dejó cinco personas muertas

Las autoridades recuperaron este lunes la caja negra de un avión de carga de Amazon que se salió de la pista en Miami en un incidente que dejó cinco muertos.

En el accidente ocurrido el domingo, un Boeing 767-300 fletado por Amazon chocó con varios vehículos en el aeropuerto internacional de Miami, en Estados Unidos.

"Pudimos recuperar el registrador de datos de vuelo y el registrador de voz de cabina", dijo en una rueda de prensa la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos, Jennifer Homendy.

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Los dispositivos fueron enviados a la Junta para su análisis, añadió.

Las víctimas se encontraban a bordo de una furgoneta que transportaba a siete empleados de una empresa de limpieza utilizada por las compañías aéreas y de una camioneta.

El aparato atravesó una valla antes de chocar con el vehículo que circulaba por una vía y "continuó por el césped hasta impactar contra otra valla, que delimitaba una zona donde estaban aparcados robotaxis Tesla", detalló la funcionaria.

En total, sobrepasó "cerca de 400 metros la superficie asfaltada" del aeropuerto, subrayó.

Homendy describió el lugar del accidente como una escena de "devastación total", con marcas de neumáticos desde el asfalto hasta la hierba y "restos por todas partes".

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El vuelo era operado por la compañía especializada 21 Air, que explota varios aparatos para el gigante del comercio en línea.

El accidente seguía perturbando las operaciones del aeropuerto de Miami, que registraba el lunes cerca de 90 vuelos anulados en ambos sentidos y cerca de 400 retrasados, según el portal web especializado FlightAware.