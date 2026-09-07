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Lunes, 07 de septiembre de 2026
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Venezuela

Avioneta se precipitó al aterrizar en ciudad de Venezuela en accidente que deja al menos siete personas heridas

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Avioneta - Foto de referencia: Canva
Avioneta - Foto de referencia: Canva
La aeronave procedía de Canaima y sufrió un accidente en medio de las maniobras de aproximación al aeropuerto General Tomás de Heres ubicado en Ciudad Bolívar.

Siete personas resultaron lesionadas este domingo 6 de septiembre luego de que una avioneta se precipitara durante las maniobras de aterrizaje en el Aeropuerto Nacional General Tomás de Heres de Ciudad Bolívar, en el estado Bolívar, Venezuela.

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Según informó El Nacional, el accidente sucedió cuando la aeronave se preparaba para aterrizar en el terminal aéreo de la capital bolivarense. Los ocupantes han sido auxiliados tras el siniestro y trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.


La información que se encuentra disponible indica que la aeronave cubría la ruta entre Canaima y Ciudad Bolívar, una conexión que es usada para el traslado de turistas y residentes desde uno de los destinos más importantes y naturales de Venezuela.

De acuerdo con Cactus24, se trataba de una aeronave modelo PA-68T, la cual habría presentado un desperfecto mecánico en las maniobras de aproximación al aeropuerto. El impacto ha provocado lesiones de diversa consideración entre sus ocupantes.

Luego del accidente, equipos de emergencia se desplegaron hacia el lugar para prestar los primeros auxilios y estabilizar a las personas que estaban a bordo.

Según el reporte de Cactus24, los siete heridos han sido trasladados al Hospital Universitario Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, lugar donde quedaron bajo atención médica y con pronóstico reservado.

Otra versión publicada por ALnavío, con información que se le atribuye a un reporte del Comando de Zona número 62 de la Guardia Nacional Bolivariana, ha identificado la aeronave con las siglas YV-2199 e indicó que a bordo estaban viajando dos capitanes y cinco pasajeros. Ese medio reportó al principio que cinco personas resultaron heridas, una cifra distinta a la comunicada luego por otros medios.

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Por esta razón, el dato más reciente de siete personas lesionadas, reportado por El Nacional y Cactus24, es el que permite establecer el balance conocido hasta ahora.

Las autoridades aeronáuticas y los organismos de seguridad empezaron las investigaciones para detallar qué provocó que la aeronave se precipitara en su aproximación.

La hipótesis de una falla mecánica se estableció en reportes preliminares, pero las causas definitivas aún tienen que ser detalladas por medio de la investigación que corresponde. De momento, no se ha informado de forma oficial que el accidente haya dejado víctimas mortales.

El siniestro hizo que se generara la movilización de los cuerpos de emergencia en el aeropuerto de Ciudad Bolívar al tiempo que los organismos encargados de la investigación trabajan para dictaminar las circunstancias precisas del incidente.

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