Estados Unidos rechaza la última propuesta del régimen de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a los ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el sábado que había rechazado una propuesta del régimen iraní para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a los ataques en el Oriente Medio.

El régimen de Irán presentó la iniciativa en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde afirmó que había sido enviada a Estados Unidos a través de mediadores qataríes y que esta podría reabrir la vía navegable estratégica y poner fin a los ataques en la región en un plazo de siete días.

Sin embargo, en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, Trump afirmó: "Rechazo su propuesta... He rechazado su acuerdo".

Trump explicó que el régimen de Irán quiere llegar a un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz de inmediato "porque están perdiendo por goleada". "Nosotros estamos ganando por goleada", precisó.

El mandatario norteamericano añadió: "Quieren llegar a un acuerdo y creo que está bien, a mí también me gusta llegar a acuerdos. Lo que quieren es abrir inmediatamente el estrecho de Ormuz… porque no les entra dinero, ya que obtienen sus ingresos del estrecho de Ormuz".

Estados Unidos ha impuesto un bloqueo económico al régimen de Irán para presionarlos a que levante su bloqueo de Ormuz, lo que ha reducido la restricción del tráfico marítimo por el estrecho, aunque Trump volvió a afirmar que Estados Unidos tenía el control de la vía navegable.

Es importante mencionar que el Wall Street Journal había informado en primer lugar que Trump había rechazado la propuesta iraní, citando a funcionarios de Estados Unidos anónimos.

Según el diario, Trump se mostró escéptico en privado respecto a que el régimen de Irán fuera a cumplir sus exigencias y había comunicado a su equipo que consideraba probable una nueva campaña de bombardeos tras las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Un funcionario de Estados Unidos había declarado anteriormente que las conversaciones con el régimen de Irán a través de mediadores eran "positivas y constructivas".

Los iraníes también mantuvieron conversaciones con sus rivales sauditas en relación con el estrecho de Ormuz, lo que pone de relieve lo que está en juego en un conflicto que ya dura siete meses y que ha interrumpido el flujo de petróleo a través de una ruta marítima crucial, lo que ha pasado factura a la economía mundial.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores del régimen iraní, Abbas Araqchi, declaró el viernes a la prensa en Naciones Unidas que el acuerdo propuesto daría lugar a una cuenta atrás de siete días para la reapertura del estrecho ya una tregua en los combates regionales.