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Carlos A. Giménez

"Una mujer que odia a América y a Trump": congresista de Estados Unidos no se guarda nada tras foto del presidente con Delcy Rodríguez

septiembre 23, 2026
Por: Sergio García Hernández
Delcy Rodríguez y Donald Trump (EFE)
Delcy Rodríguez y Donald Trump (EFE)
Giménez aseveró que Rodríguez es una mujer que a su modo de ver odia a Estados Unidos y a su presidente Donald Trump.

El congresista Carlos Giménez no se guardó nada en su reacción al encuentro que sostuvo, el martes en la noche, el presidente Donald Trump con la jefe del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.

Giménez aseveró que Rodríguez es una mujer que a su modo de ver odia a Estados Unidos y a su presidente Donald Trump.

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“Una mujer que odia a América y a Trump”, escribió el congresista republicano en un mensaje que se dio horas después de que se conocieron las fotografías de la reunión del presidente norteamericano con Rodríguez.

El representante, además, lanzó lo que denominó un SOS por Venezuela que se encuentra bajo el poder del régimen de Rodríguez.

“Las elecciones en Venezuela tienen que ser convocadas lo antes posible”, manifestó el reconocido congresista de Estados Unidos en sus redes sociales.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó este miércoles como “breve pero importante” la reunión que sostuvo Donald Trump con la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, y señaló que durante el encuentro se abordaron los principales desafíos que enfrenta el país, entre ellos su situación económica.

En medio de declaraciones a los medios, Rubio explicó que uno de los temas centrales fue la situación de Venezuela tras más de dos décadas de dificultades económicas y de otro tipo.

También hizo referencia al devastador terremoto que afectó recientemente a la región y a las dificultades de las autoridades venezolanas para responder a la emergencia.

“Venezuela lleva lidiando con más de veinte años de destrucción, tanto económica como de otro tipo”, afirmó Rubio al explicar los asuntos tratados durante el encuentro con Rodríguez.

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Además, señaló que, la economía venezolana continúa afectada por las consecuencias de la corrupción y mencionó la necesidad de revisar acuerdos y beneficios obtenidos por personas vinculadas al régimen anterior.

En sus declaraciones, el secretario de Estado también se refirió a la situación de Cuba y sostuvo que régimen necesita realizar cambios políticos y económicos sustanciales para generar confianza entre los inversionistas y abrir una nueva etapa en sus relaciones con Estados Unidos.

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