Sorteo UEFA Champions League 2026/2027: PSG-Barcelona y Real Madrid-Arsenal, los grandes duelos que deja la fase de liga
El sorteo de la fase liga de la Champions League 2026-27 ha dejado enfrentamientos de máxima exigencia desde su comienzo, con el PSG, Barcelona, Manchester City, Real Madrid, Arsenal, Bayern Múnich y Atlético de Madrid entre los equipos que tendrán los caminos más complicados.
El bicampeón y vigente ganador, Paris Saint-Germain, va a tener que defender su corona ante Barcelona y Manchester City, dos de los clubes más fuertes del continente. El grupo dirigido por Luis Enrique e igual forma se batirá contra Roma, Aston Villa, Villarreal, Galatasaray, Slovan Bratislava y Como.
El Barcelona protagonizará uno de los calendarios más llamativos. Además del PSG, se verá las caras con el Manchester City, Aston Villa, Sporting de Portugal, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah. El duelo en contra del campeón va a ser especialmente esperado, esto al igual que el partido ante el equipo inglés.
El Real Madrid,por su parte, querrá conseguir su decimosexta Champions y tendrá como obstáculos más importantes al Arsenal y al Inter de Milán. El equipo de José Mourinho de igual forma jugará contra a PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar Donetsk, LASK y AEK de Atenas.
El choque frente al Arsenal va a ser uno de los partidos con mejor expectativa de la fase liga. El duelo ante Inter tendrá un especial motivo para Mourinho, el cual dirigió al club italiano entre 2008 y 2010 y consiguió con él la Champions de 2010.
El Atlético de Madrid no tuvo un sorteo fácil. Bayern Múnich, Liverpool y Manchester United van a ser sus tres rivales más fuertes a lo que historia se refiere, en una fase que incluye a PSV, Fenerbahçe, Bodø/Glimt, Viking y Stuttgart.
La vuelta del Real Betis a la Champions tras dos décadas tendrá un comienzo exigente. El conjunto de Sevilla jugará contra el Arsenal, Bayern Múnich, Oporto y Borussia Dortmund, así como también contra el Feyenoord, Lille, Como y Slovan Bratislava.
Por último, El Villarreal se medirá con PSG y Liverpool, Borussia Dortmund, Manchester United, Napoli, Fenerbahçe, Sabah y Slavia Praga. El equipo español de esta manera tendrá cuatro partidos ante clubes de enorme tradición en el continente europeo.