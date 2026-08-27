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Jueves, 27 de agosto de 2026
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Fútbol

Sorteo UEFA Champions League 2026/2027: PSG-Barcelona y Real Madrid-Arsenal, los grandes duelos que deja la fase de liga

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
El fútbol en Europa se prepara de nuevo para la Champions League
Foto del trofreo de la Champions League / EFE
El vigente campeón se medirá ante el campeón de España y Manchester City. Mourinho tendrá duelos de máxima exigencia en su regreso europeo con el Real Madrid.

El sorteo de la fase liga de la Champions League 2026-27 ha dejado enfrentamientos de máxima exigencia desde su comienzo, con el PSG, Barcelona, Manchester City, Real Madrid, Arsenal, Bayern Múnich y Atlético de Madrid entre los equipos que tendrán los caminos más complicados.

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El bicampeón y vigente ganador, Paris Saint-Germain, va a tener que defender su corona ante Barcelona y Manchester City, dos de los clubes más fuertes del continente. El grupo dirigido por Luis Enrique e igual forma se batirá contra Roma, Aston Villa, Villarreal, Galatasaray, Slovan Bratislava y Como.

El Barcelona protagonizará uno de los calendarios más llamativos. Además del PSG, se verá las caras con el Manchester City, Aston Villa, Sporting de Portugal, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah. El duelo en contra del campeón va a ser especialmente esperado, esto al igual que el partido ante el equipo inglés.

El Real Madrid,por su parte, querrá conseguir su decimosexta Champions y tendrá como obstáculos más importantes al Arsenal y al Inter de Milán. El equipo de José Mourinho de igual forma jugará contra a PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar Donetsk, LASK y AEK de Atenas.

El choque frente al Arsenal va a ser uno de los partidos con mejor expectativa de la fase liga. El duelo ante Inter tendrá un especial motivo para Mourinho, el cual dirigió al club italiano entre 2008 y 2010 y consiguió con él la Champions de 2010.

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El Atlético de Madrid no tuvo un sorteo fácil. Bayern Múnich, Liverpool y Manchester United van a ser sus tres rivales más fuertes a lo que historia se refiere, en una fase que incluye a PSV, Fenerbahçe, Bodø/Glimt, Viking y Stuttgart.

La vuelta del Real Betis a la Champions tras dos décadas tendrá un comienzo exigente. El conjunto de Sevilla jugará contra el Arsenal, Bayern Múnich, Oporto y Borussia Dortmund, así como también contra el Feyenoord, Lille, Como y Slovan Bratislava.

Por último, El Villarreal se medirá con PSG y Liverpool, Borussia Dortmund, Manchester United, Napoli, Fenerbahçe, Sabah y Slavia Praga. El equipo español de esta manera tendrá cuatro partidos ante clubes de enorme tradición en el continente europeo.

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