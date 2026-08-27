Sorteo UEFA Champions League 2026/2027: PSG-Barcelona y Real Madrid-Arsenal, los grandes duelos que deja la fase de liga

El sorteo de la fase liga de la Champions League 2026-27 ha dejado enfrentamientos de máxima exigencia desde su comienzo, con el PSG, Barcelona, Manchester City, Real Madrid, Arsenal, Bayern Múnich y Atlético de Madrid entre los equipos que tendrán los caminos más complicados.

VEA TAMBIÉN La UEFA Champions League 2026-27 tendrá un sorteo con cruces prohibidos: la liga de Inglaterra y de España tendrán cinco clubes representándolas o

El bicampeón y vigente ganador, Paris Saint-Germain, va a tener que defender su corona ante Barcelona y Manchester City, dos de los clubes más fuertes del continente. El grupo dirigido por Luis Enrique e igual forma se batirá contra Roma, Aston Villa, Villarreal, Galatasaray, Slovan Bratislava y Como.

El Barcelona protagonizará uno de los calendarios más llamativos. Además del PSG, se verá las caras con el Manchester City, Aston Villa, Sporting de Portugal, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah. El duelo en contra del campeón va a ser especialmente esperado, esto al igual que el partido ante el equipo inglés.

El Real Madrid,por su parte, querrá conseguir su decimosexta Champions y tendrá como obstáculos más importantes al Arsenal y al Inter de Milán. El equipo de José Mourinho de igual forma jugará contra a PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar Donetsk, LASK y AEK de Atenas.

El choque frente al Arsenal va a ser uno de los partidos con mejor expectativa de la fase liga. El duelo ante Inter tendrá un especial motivo para Mourinho, el cual dirigió al club italiano entre 2008 y 2010 y consiguió con él la Champions de 2010.

VEA TAMBIÉN Revelan que el Liverpool tendría acordado el fichaje por más de 100 millones de euros de un bicampeón de la UEFA Champions League o

El Atlético de Madrid no tuvo un sorteo fácil. Bayern Múnich, Liverpool y Manchester United van a ser sus tres rivales más fuertes a lo que historia se refiere, en una fase que incluye a PSV, Fenerbahçe, Bodø/Glimt, Viking y Stuttgart.

La vuelta del Real Betis a la Champions tras dos décadas tendrá un comienzo exigente. El conjunto de Sevilla jugará contra el Arsenal, Bayern Múnich, Oporto y Borussia Dortmund, así como también contra el Feyenoord, Lille, Como y Slovan Bratislava.

Por último, El Villarreal se medirá con PSG y Liverpool, Borussia Dortmund, Manchester United, Napoli, Fenerbahçe, Sabah y Slavia Praga. El equipo español de esta manera tendrá cuatro partidos ante clubes de enorme tradición en el continente europeo.