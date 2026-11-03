Cristiano Ronaldo envía un emotivo mensaje de apoyo a la familia por el trágico fallecimiento del jugador español Jesús de Miguel

El fallecimiento del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, ocurrido tras una fatídica jugada en el tramo final del encuentro frente al FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López, generó una ola de consternación internacional en la que destacaron las sentidas muestras de dolor emitidas por figuras de talla mundial del balompié, como el astro portugués Cristiano Ronaldo.

VEA TAMBIÉN Los minutos cruciales previo a la tragedia del accidente ferroviario en España que deja al menos 69 muertos o

A través de una historia difundida en sus plataformas digitales, el histórico goleador luso lamentó la irreparable pérdida del atacante madrileño de treinta años con un mensaje directo y conmovido: “Una tragedia. Sin palabras... Mucho ánimo a la familia. Que descanse en paz”.



La conmoción por el trágico desenlace, derivado de una fuerte colisión con el guardameta Jesús Owono durante los minutos de prolongación del duelo correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion, movilizó a todo el fútbol europeo.

La UEFA dispuso la obligatoriedad de guardar un minuto de silencio en todos los encuentros de competiciones continentales de la semana, mientras que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decretó el aplazamiento de los compromisos previstos para la Copa del Rey y de la Reina.

El FC Andorra fue de los primeros en reaccionar con un comunicado oficial: “Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel”. Asimismo, Gerard Piqué, presidente del club andorrano, escribió: “Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz, Jesús”.

Los principales clubes del fútbol español como el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid también expresaron sus condolencias institucionales. A los mensajes se sumaron entidades de renombre internacional como el Manchester United, el Liverpool, el Olympique de Marsella, el Ajax, el Nápoles y el Fenerbahçe, además de la Bundesliga alemana.

VEA TAMBIÉN Esta fue la radical decisión que tomó el portero involucrado en jugada tras la que murió delantero en el fútbol profesional español o

Esta tragedia ha demostrado una vez más cómo el deporte, más allá de las rivalidades y de las competiciones, se une en absoluta solidaridad ante circunstancias dolorosas para reafirmar los valores humanos que trascienden las canchas.