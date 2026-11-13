"Petro facilitó que Maduro permaneciera en el poder": informe tras el fraude electoral en Venezuela

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, es señalado de ser un legitimador del régimen de Nicolás Maduro, tras el fraude electoral de 2024. Esto es de acuerdo con un reciente informe elaborado por el Miranda Center for Democracy desde Washington. Según el reporte, el exmandatario habría priorizado mantener una relación estable con el régimen venezolano, ignorando las oportunidades de condenar los intentos de perpetuación, al parecer por los intereses que existían de por medio.